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Влияние жанра «тру крайм» на поп-культуру
Билеты от 1000₽
Киноафиша Влияние жанра «тру крайм» на поп-культуру

Влияние жанра «тру крайм» на поп-культуру

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция от подкаста «Записки Соседа - Маньяка»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую взаимодействию жанров тру-крайм и поп-культуры. Мы погрузимся в мир хоррора, триллеров и слэшеров, исследуя их влияние на нашу повседневную жизнь.

Темы лекции

На лекции мы разберем, как жанр хоррор и его производные изменили восприятие преступности и насилия в обществе. Вы сможете задать вопросы авторам подкаста «Записки Соседа - Маньяка» и получить новые и свежие взгляды на индустрию.

Спикеры

Лекцию проведут:

  • Антон Мельченков - идейный вдохновитель и создатель подкаста. Антон пробовал себя в различных творческих направлениях, от поэзии до стендапа. В последние годы он активно развивает жанр тру-крайм, привнося уникальные идеи и свежий взгляд.
  • Александр Паутов - соавтор и звукорежиссёр подкаста, а также близкий друг Антона. Александр долгое время работал со звуком и является большим фанатом ужастиков. Он также увлекается бегом и кофе.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что лекция предназначена для зрителей старше 16 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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