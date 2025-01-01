Лекция от подкаста «Записки Соседа - Маньяка»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую взаимодействию жанров тру-крайм и поп-культуры. Мы погрузимся в мир хоррора, триллеров и слэшеров, исследуя их влияние на нашу повседневную жизнь.

Темы лекции

На лекции мы разберем, как жанр хоррор и его производные изменили восприятие преступности и насилия в обществе. Вы сможете задать вопросы авторам подкаста «Записки Соседа - Маньяка» и получить новые и свежие взгляды на индустрию.

Спикеры

Лекцию проведут:

Антон Мельченков - идейный вдохновитель и создатель подкаста. Антон пробовал себя в различных творческих направлениях, от поэзии до стендапа. В последние годы он активно развивает жанр тру-крайм, привнося уникальные идеи и свежий взгляд.

- идейный вдохновитель и создатель подкаста. Антон пробовал себя в различных творческих направлениях, от поэзии до стендапа. В последние годы он активно развивает жанр тру-крайм, привнося уникальные идеи и свежий взгляд. Александр Паутов - соавтор и звукорежиссёр подкаста, а также близкий друг Антона. Александр долгое время работал со звуком и является большим фанатом ужастиков. Он также увлекается бегом и кофе.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что лекция предназначена для зрителей старше 16 лет.