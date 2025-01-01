Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую взаимодействию жанров тру-крайм и поп-культуры. Мы погрузимся в мир хоррора, триллеров и слэшеров, исследуя их влияние на нашу повседневную жизнь.
На лекции мы разберем, как жанр хоррор и его производные изменили восприятие преступности и насилия в обществе. Вы сможете задать вопросы авторам подкаста «Записки Соседа - Маньяка» и получить новые и свежие взгляды на индустрию.
Лекцию проведут:
Обратите внимание, что лекция предназначена для зрителей старше 16 лет.