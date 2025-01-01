Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки
Киноафиша Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки

Спектакль Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по одноименной пьесе Поля Зинделя

Спектакль по одноименной пьесе Поля Зинделя с успехом шёл в БДТ «эпохи Товстоногова». Это знаковая работа, в которой отражены актуальные и сегодня психологические акценты на жизни семей.

Сюжет

Действие разворачивается в старой овощной лавке, ставшей домом для женщины и её двух дочерей. Каждая из них переживает свои непередаваемые испытания: неудачный брак, несбывшиеся мечты и стремления.

Персонажи

  • Старшая дочь - никчемная и пустая, мечтающая о славе и популярности.
  • Младшая дочь - школьница, влюблённая в своего учителя и увлечённая биологией. Для матери это тоже выглядит как безумие.

Вопросы для зрителя

Кто же на самом деле более безумен? Как жизненные ситуации внесут свои коррективы в расстановку акцентов? Эти вопросы, возможно, и станут главными для обсуждения после спектакля.

Не упустите возможность заглянуть в этот уникальный мир и увидеть, как автор поднимает вечные темы семейных отношений и личных стремлений.

Режиссер
Ольга Останина
В ролях
Ольга Останина
Елена Степанова

Купить билет на спектакль Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
1 ноября суббота
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

Фотографии

Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки

В ближайшие дни

Квест-перформанс «Ритуал»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Ритуал»
26 октября в 18:00 «Взаперти» на Миллионной
от 7800 ₽
Квест «Скуби Ду»
6+
Иммерсивный
Квест «Скуби Ду»
9 октября в 17:00 «Взаперти» на Казначейской
от 6600 ₽
Перформанс с актером «Хищник»
16+
Перформанс Иммерсивный
Перформанс с актером «Хищник»
8 октября в 23:20 «Взаперти» в Соляном
от 10100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше