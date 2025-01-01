Спектакль Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки

Спектакль по одноименной пьесе Поля Зинделя с успехом шёл в БДТ «эпохи Товстоногова». Это знаковая работа, в которой отражены актуальные и сегодня психологические акценты на жизни семей.
Действие разворачивается в старой овощной лавке, ставшей домом для женщины и её двух дочерей. Каждая из них переживает свои непередаваемые испытания: неудачный брак, несбывшиеся мечты и стремления.
Кто же на самом деле более безумен? Как жизненные ситуации внесут свои коррективы в расстановку акцентов? Эти вопросы, возможно, и станут главными для обсуждения после спектакля.
Не упустите возможность заглянуть в этот уникальный мир и увидеть, как автор поднимает вечные темы семейных отношений и личных стремлений.