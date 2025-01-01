Новый альбом группы ВЛАЖНОСТЬ-2018

Группа ВЛАЖНОСТЬ-2018 представляет свой новый альбом «Неприятно»! Этот релиз обещает стать настоящим событием для всех любителей грязного панка и андеграундной музыки.

Что ждать от нового альбома?

Альбом «Неприятно» продолжает традиции, заложенные в предыдущих работах группы. Он наполнен энергией и бунтом, отражая актуальные темы и проблемы современности. Музыка группы всегда была способна погружать слушателя в уникальную атмосферу, и новый альбом не станет исключением.

Концерты в столицах

После выхода альбома группа планирует выступления в столицах, где поклонники смогут насладиться живым исполнением новых треков. Эти концерты станут отличной возможностью не только услышать новый материал, но и пообщаться с музыкантами. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Интересные факты о группе

Группа ВЛАЖНОСТЬ-2018 зарекомендовала себя на музыкальной сцене благодаря своим ярким выступлениям и необычному стилю. Их музыка сочетает в себе элементы панка, рока и экспериментальных жанров. Неудивительно, что группа уже давно завоевала сердца многих поклонников и критиков.

Приходите на концерты и наслаждайтесь новым альбомом «Неприятно» — это должно быть незабываемо!