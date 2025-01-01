Меню
Властелин мира
Билеты от 1000₽
Киноафиша Властелин мира

Спектакль Властелин мира

12+
12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Властелин мира: Новая инсценировка по роману Александра Беляева

Драматический театр «Театральный ковчег в Дубраве», Сергиев Посад, представляет уникальный спектакль, основанный на знаменитом романе Александра Беляева «Властелин мира». Эта постановка является первой инсценировкой произведения, которое до сих пор не имело сценической истории.

Сюжет и идея

В центре сюжета - молодой немецкий ученый Людвиг Штирнер, который разрабатывает аппарат для передачи мыслей на расстоянии, вдохновленный принципом радиоволн. Его эксперименты начинают с передачи настроений и эмоций, сначала у животных, затем у людей. Постепенно он переходит к передаче мысленных приказов.

Однако, несмотря на гениальные технологические достижения, внутренние противоречия и страхи человека все еще остаются актуальными. Штирнер, как изобретатель с комплексом неполноценности и неврозом от неразделенной любви, поднимается по карьерной лестнице, но может ли это привести к его духовному росту? Или духовный крах диктатора неизбежен?

Интересные факты

Спектакль создан в рамках федерального проекта ВПП «Единая Россия» - «Культура малой Родины», что подчеркивает его значимость для культурного пространства региона.

Дополнительная информация

Дата премьеры: 1 сентября 2024 года.

Продолжительность: 2 часа 10 минут с одним антрактом.

Возрастное ограничение: 12+

Купить билет на спектакль Властелин мира

Ноябрь
18 ноября вторник
19:00
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
от 1000 ₽

