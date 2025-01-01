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Властелин колец. HighTime Orchestra. Концерт в оранжерее
Билеты от 1750₽
Киноафиша Властелин колец. HighTime Orchestra. Концерт в оранжерее

Властелин колец. HighTime Orchestra. Концерт в оранжерее

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Властелин колец: Музыка Средиземья в оранжерее

3 мая в 19:00 в тропической оранжерее ВДНХ состоится уникальный концерт HighTime Orchestra, который перенесет вас в эпическое Средиземье. Погрузитесь в мир магии и великой музыки, наслаждаясь величественными мелодиями из культовых фильмов «Властелин колец».

Музыкальное приключение

На этом грандиозном событии вы сможете услышать шедевры гениального композитора Говарда Шора. Его музыка, пронизанная духом приключений, перенесет вас в мир хоббитов, эльфов и орков. Это не просто концерт — это яркое шоу, где каждая нота заставит ваше сердце биться чаще.

Неповторимая атмосфера

Под пальмами тропической оранжереи развернется настоящее музыкальное приключение. Ощутите волшебство и глубину музыки, которая оживет в исполнении талантливого оркестра. Присоединяйтесь к этому событию и станьте частью волшебной истории, которая запомнится вам навсегда!

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым концертом — встречаемся в оранжерее!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1750 ₽

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