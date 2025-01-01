Музыкально-драматическая реминисценция: Спектакль о легендарной группе Стаса Намина "Цветы"
Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный культовой группе ЦВЕТЫ, которая на протяжении пятидесяти лет вдохновляет и радует поклонников своей музыкой. Этот музыкально-драматический проект расскажет о пути группы, превратившейся из студенческого коллектива в кумира миллионов россиян.
История группы и эпохи
Спектакль не только исследует феномен ЦВЕТОВ, но и отражает общую картину эпохи, в которой они творили. Зрители смогут погрузиться в гнетущую атмосферу семидесятых и перестроечные восьмидесятые годы, когда группа переживала взлеты и падения. Все события основаны на воспоминаниях самих музыкантов, их фанатов и близких. В этом контексте история группы становится историей целого поколения.
Формат спектакля
Спектакль представляет собой непрекращающийся джем-сейшн, в котором звучит живая музыка в исполнении артистов театра. Это создает уникальную атмосферу, позволяя зрителям не только наблюдать, но и чувствовать себя частью происходящего на сцене.
Действующие лица и исполнители
В спектакле участвуют:
- Анастас Микоян / Стас Намин – основатель и лидер группы ЦВЕТЫ, гитарист, вокалист, композитор, поэт – Ефим Колитинов
- Нами Микоян – мать Стаса – Юлия Григорьева
- Алик Микоян – гитарист группы ЦВЕТЫ – Владимир Филиппов
- Владимир Чугреев – барабанщик первого состава группы ЦВЕТЫ – Артемий Поляков
- Григорий Орджоникидзе – бас-гитарист, музыкант группы ПОЛИТБЮРО – Константин Муранов
- Анатолий Хлебников – сослуживец Намина по Суворовскому училищу – Артемий Поляков
- Александр Лосев – бас-гитарист группы ЦВЕТЫ – Алексей Лысенко
- Андрей Макаревич – друг Намина – Александр Богданов
- Марк Красовицкий – администратор группы ЦВЕТЫ – Андрей Шугов
- Джон Леннон – музыкант группы The BEATLES – Иван Фёдоров
- Оскар Фельцман – композитор – Олег Лицкевич
- Александр Слизунов – пианист группы ЦВЕТЫ – Рустим Бахтияров
- Сан Саныч – директор филармонии – Валерий Задонский
- Рафик – звукорежиссер на студии МЕЛОДИЯ – Артемий Поляков
- Юрий Фокин – барабанщик группы ЦВЕТЫ – Константин Муранов
- Сергей Дьячков – пианист группы ЦВЕТЫ – Константин Муранов
- Владимир Солдатов – поэт – Иван Гуськов
- Девушки-фанатки – Ольга Терехун, Анастасия Негинская, Ильина Шмакова, Татьяна Куликова, Надежда Бодрова
- Константин Никольский – гитарист группы ЦВЕТЫ – Владимир Филиппов
- Игорь Саруханов – Владимир Филиппов
- Звукорежиссер – Артемий Поляков
- Георгий Иванов – заместитель министра культуры – Андрей Шугов
- Людмила Сенчина – певица – Олеся Левина
- Людмила Кренкель – главный редактор музыкальных программ – Светлана Коваленко, Ольга Терехун
- Первая помощница Людмилы Кренкель – Анастасия Негинская
- Вторая помощница Людмилы Кренкель – Ильина Шмакова
- Журналист – Александр Богданов
- Человек в штатском – Иван Фёдоров
- Гуэн Росс – певица – Дарья Бурлюкало
Создатели спектакля
Режиссер-постановщик: Стас Намин
Режиссер: Тимур Шарафутдинов
Художник-постановщик: Александр Кривошапкин
Художник по свету: Александр Пейков
Не упустите шанс стать частью этой музыкальной истории — приходите на спектакль о ЦВЕТАХ!