Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Власть Цветов

Спектакль Власть Цветов

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкально-драматическая реминисценция: Спектакль о легендарной группе Стаса Намина "Цветы"

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный культовой группе ЦВЕТЫ, которая на протяжении пятидесяти лет вдохновляет и радует поклонников своей музыкой. Этот музыкально-драматический проект расскажет о пути группы, превратившейся из студенческого коллектива в кумира миллионов россиян.

История группы и эпохи

Спектакль не только исследует феномен ЦВЕТОВ, но и отражает общую картину эпохи, в которой они творили. Зрители смогут погрузиться в гнетущую атмосферу семидесятых и перестроечные восьмидесятые годы, когда группа переживала взлеты и падения. Все события основаны на воспоминаниях самих музыкантов, их фанатов и близких. В этом контексте история группы становится историей целого поколения.

Формат спектакля

Спектакль представляет собой непрекращающийся джем-сейшн, в котором звучит живая музыка в исполнении артистов театра. Это создает уникальную атмосферу, позволяя зрителям не только наблюдать, но и чувствовать себя частью происходящего на сцене.

Действующие лица и исполнители

В спектакле участвуют:

  • Анастас Микоян / Стас Намин – основатель и лидер группы ЦВЕТЫ, гитарист, вокалист, композитор, поэт – Ефим Колитинов
  • Нами Микоян – мать Стаса – Юлия Григорьева
  • Алик Микоян – гитарист группы ЦВЕТЫ – Владимир Филиппов
  • Владимир Чугреев – барабанщик первого состава группы ЦВЕТЫ – Артемий Поляков
  • Григорий Орджоникидзе – бас-гитарист, музыкант группы ПОЛИТБЮРО – Константин Муранов
  • Анатолий Хлебников – сослуживец Намина по Суворовскому училищу – Артемий Поляков
  • Александр Лосев – бас-гитарист группы ЦВЕТЫ – Алексей Лысенко
  • Андрей Макаревич – друг Намина – Александр Богданов
  • Марк Красовицкий – администратор группы ЦВЕТЫ – Андрей Шугов
  • Джон Леннон – музыкант группы The BEATLES – Иван Фёдоров
  • Оскар Фельцман – композитор – Олег Лицкевич
  • Александр Слизунов – пианист группы ЦВЕТЫ – Рустим Бахтияров
  • Сан Саныч – директор филармонии – Валерий Задонский
  • Рафик – звукорежиссер на студии МЕЛОДИЯ – Артемий Поляков
  • Юрий Фокин – барабанщик группы ЦВЕТЫ – Константин Муранов
  • Сергей Дьячков – пианист группы ЦВЕТЫ – Константин Муранов
  • Владимир Солдатов – поэт – Иван Гуськов
  • Девушки-фанаткиОльга Терехун, Анастасия Негинская, Ильина Шмакова, Татьяна Куликова, Надежда Бодрова
  • Константин Никольский – гитарист группы ЦВЕТЫ – Владимир Филиппов
  • Игорь СарухановВладимир Филиппов
  • ЗвукорежиссерАртемий Поляков
  • Георгий Иванов – заместитель министра культуры – Андрей Шугов
  • Людмила Сенчина – певица – Олеся Левина
  • Людмила Кренкель – главный редактор музыкальных программ – Светлана Коваленко, Ольга Терехун
  • Первая помощница Людмилы КренкельАнастасия Негинская
  • Вторая помощница Людмилы КренкельИльина Шмакова
  • ЖурналистАлександр Богданов
  • Человек в штатскомИван Фёдоров
  • Гуэн Росс – певица – Дарья Бурлюкало

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Стас Намин
Режиссер: Тимур Шарафутдинов
Художник-постановщик: Александр Кривошапкин
Художник по свету: Александр Пейков

Не упустите шанс стать частью этой музыкальной истории — приходите на спектакль о ЦВЕТАХ!

Режиссер
Тимур Шарафутдинов
В ролях
Ефим Колитинов
Юлия Григорьева
Владимир Филиппов
Артемий Поляков

Фотографии

Власть Цветов
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше