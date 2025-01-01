Музыкально-драматическая реминисценция: Спектакль о легендарной группе Стаса Намина "Цветы"

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный культовой группе ЦВЕТЫ, которая на протяжении пятидесяти лет вдохновляет и радует поклонников своей музыкой. Этот музыкально-драматический проект расскажет о пути группы, превратившейся из студенческого коллектива в кумира миллионов россиян.

История группы и эпохи

Спектакль не только исследует феномен ЦВЕТОВ, но и отражает общую картину эпохи, в которой они творили. Зрители смогут погрузиться в гнетущую атмосферу семидесятых и перестроечные восьмидесятые годы, когда группа переживала взлеты и падения. Все события основаны на воспоминаниях самих музыкантов, их фанатов и близких. В этом контексте история группы становится историей целого поколения.

Формат спектакля

Спектакль представляет собой непрекращающийся джем-сейшн, в котором звучит живая музыка в исполнении артистов театра. Это создает уникальную атмосферу, позволяя зрителям не только наблюдать, но и чувствовать себя частью происходящего на сцене.

Действующие лица и исполнители

В спектакле участвуют:

Анастас Микоян / Стас Намин – основатель и лидер группы ЦВЕТЫ, гитарист, вокалист, композитор, поэт – Ефим Колитинов

– поэт – Иван Гуськов Девушки-фанатки – Ольга Терехун, Анастасия Негинская, Ильина Шмакова, Татьяна Куликова, Надежда Бодрова

– Иван Фёдоров Гуэн Росс – певица – Дарья Бурлюкало

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Стас Намин

Режиссер: Тимур Шарафутдинов

Художник-постановщик: Александр Кривошапкин

Художник по свету: Александр Пейков

Не упустите шанс стать частью этой музыкальной истории — приходите на спектакль о ЦВЕТАХ!