Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Владос Алёшин и Мурат Эркенов
Киноафиша Владос Алёшин и Мурат Эркенов

Владос Алёшин и Мурат Эркенов

18+
Возраст 18+

О концерте

Живой стендап от Владоса Алёшина и Мурата Эркенова

В стендап-клубе «Маяковский» состоится концерт заголовок Владоса Алёшина и Мурата Эркенова. Оба комика предложат зрителям уникальные взгляды на жизнь, затрагивая актуальные темы. Это событие станет настоящим праздником для любителей честного и глубокого юмора.

Владос Алёшин: жесткий и честный

Владос Алёшин известен своим неподражаемым стилем — юмор, который заставляет смеяться, но порой и задуматься. Он затрагивает темы возраста, тела и бытового абсурда, поднимая вопросы, о которых чаще всего молчат. Зрители смогут узнать себя в его шутках и сказать: «Блин, это же про меня!».

Мурат Эркенов: тонкий и неожиданный

Мурат Эркенов выделяется своим метким и неожиданным юмором. Он размышляет о семье, людях, странностях современности и ситуациях, где реальность подкидывает самые забавные моменты. Его подход вызывает улыбку сначала спокойно, а затем – накрывает смехом.

Честный юмор без фильтров

Концерт обещает стать вечер неоднозначных тем и живого стендапа. Здесь можно:

  • отдохнуть головой
  • по-настоящему посмеяться
  • выйти с концерта с чувством «вот это было круто»

Эти два разных взгляда и темперамента создадут уникальную атмосферу. Не упустите возможность стать частью этого вечера и пережить настоящие эмоции!

Купить билет на концерт Владос Алёшин и Мурат Эркенов

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
5 марта четверг
19:30
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
25 апреля суббота
18:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Грязь
16+
Хип-хоп
Грязь
7 апреля в 20:00 Alcatraz
Билеты
Виктор Салтыков
12+
Поп Рок
Виктор Салтыков
13 марта в 19:00 ДК ГАЗ
от 1400 ₽
Три микрофона
18+
Юмор
Три микрофона
15 марта в 19:30 Improv Club
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше