Владислав Татаринов. Мастер-класс «Белый шиповник», сухая пастель
Киноафиша Владислав Татаринов. Мастер-класс «Белый шиповник», сухая пастель

Владислав Татаринов. Мастер-класс «Белый шиповник», сухая пастель

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Учебный мастер-класс Владислава Татаринова "Белый шиповник"

Приглашаем вас на уникальный учебный мастер-класс Владислава Татаринова "Белый шиповник" (сухая пастель), который проходит в рамках большой культурно-образовательной программы IV всероссийской выставки "Современный русский импрессионизм 2025".

Тематика мастер-класса

Белый шиповник в солнечный день — это удивительный сюжет для живописи. Округлые, белые цветы нежнейших оттенков ловят рефлексы от неба, освещённых листьев и соседних цветов. Лепестки играют ослепительными оттенками на свету и богатыми тёплыми и холодными тонами внутри соцветия. На фоне пейзажа за окном, где мы нарисуем тёплый майский дождь, тонкие отношения в цветах проявляются особенно явно.

Что будет на мастер-классе?

Во время занятия participants изучат:

  • Как рисовать шиповник по форме;
  • Как передавать свет и тень;
  • Цвета шиповника в тенях;
  • Композицию букета шиповника в пространстве с использованием линейной и свето-воздушной перспективы;
  • Создание эффектных капель дождя на стекле.

Что взять с собой

Участникам мастер-класса необходимо иметь с собой:

  • Лист бумаги для черчения А4 для наброска;
  • Грунтованный лист переплётного картона 2-2.5 мм размером 40-50 см;
  • Грунт для пастели Nuance белый, Гамма, Earthberry белые;
  • Пастельные наборы Гамма (базовый 48 цветов, пейзаж 36 цветов, основные серые), пастель Nuance, пастель Earthberry, Малевичи Graf art pro;
  • Карандаши для пастели (коричневый, тёмно-серый, белый, телесный);
  • Мастихин для пастели;
  • Влажные салфетки.

Каждый участник получит индивидуальное рабочее место с мольбертом.

О Владиславе Татаринове

Владислав Татаринов родился в 1974 году во Владивостоке. Он окончил Коломенский педагогический институт и посещал мастерскую Народного художника России Михаила Абакумова. Владислав является президентом Национального Союза пастелистов России, членом Союза художников России и членом Master Circle (Круг мастеров) IAPS.

Татаринов — победитель и призёр выставок Национального Союза пастелистов России и выставок Международной ассоциации пастельных сообществ (IAPS), золотой лауреат выставки Master Circle IAPS. Он также участвовал в аукционах Русского искусства во Франции и Всероссийских академических пленэрах в Коломне, Кирове и Костроме.

Владислав имеет большой опыт преподавательской деятельности и ведёт образовательные видео-каналы. Его работы находятся в Коломенском краеведческом музее, Рязанском областном художественном музее им. Пожалостина, Пензенской областной картинной галерее им. Савицкого, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Октябрь
26 октября воскресенье
13:00
Art Коробка Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
