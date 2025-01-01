Приглашаем вас на уникальный учебный мастер-класс Владислава Татаринова "Белый шиповник" (сухая пастель), который проходит в рамках большой культурно-образовательной программы IV всероссийской выставки "Современный русский импрессионизм 2025".
Белый шиповник в солнечный день — это удивительный сюжет для живописи. Округлые, белые цветы нежнейших оттенков ловят рефлексы от неба, освещённых листьев и соседних цветов. Лепестки играют ослепительными оттенками на свету и богатыми тёплыми и холодными тонами внутри соцветия. На фоне пейзажа за окном, где мы нарисуем тёплый майский дождь, тонкие отношения в цветах проявляются особенно явно.
Во время занятия participants изучат:
Участникам мастер-класса необходимо иметь с собой:
Каждый участник получит индивидуальное рабочее место с мольбертом.
Владислав Татаринов родился в 1974 году во Владивостоке. Он окончил Коломенский педагогический институт и посещал мастерскую Народного художника России Михаила Абакумова. Владислав является президентом Национального Союза пастелистов России, членом Союза художников России и членом Master Circle (Круг мастеров) IAPS.
Татаринов — победитель и призёр выставок Национального Союза пастелистов России и выставок Международной ассоциации пастельных сообществ (IAPS), золотой лауреат выставки Master Circle IAPS. Он также участвовал в аукционах Русского искусства во Франции и Всероссийских академических пленэрах в Коломне, Кирове и Костроме.
Владислав имеет большой опыт преподавательской деятельности и ведёт образовательные видео-каналы. Его работы находятся в Коломенском краеведческом музее, Рязанском областном художественном музее им. Пожалостина, Пензенской областной картинной галерее им. Савицкого, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.