Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Владимиру Толкачеву - 75!
Киноафиша Владимиру Толкачеву - 75!

Владимиру Толкачеву - 75!

12+
Возраст 12+

О концерте

Юбилейный концерт Владимира Толкачева в филармонии

В этом году maestro Владимир Толкачев отмечает свой 75-летний юбилей. В честь этого важного события состоится праздничный концерт в Новосибирской государственной филармонии. Толкачев стал по настоящему знаковым деятелем искусств для региона, и его творчество нашло отражение в сердцах многих меломанов.

За свою карьеру дирижер работал с рядом известных оркестров, а также активно способствовал развитию музыкальной культуры Сибири. Его опыт и мастерство позволили создать уникальный стиль исполнения, который привлекает зрителей из разных уголков страны.

Концерт обещает быть не только интересным музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех любителей классической музыки. Зрителей ждут незабываемые мелодии, виртуозные исполнители и, конечно, атмосфера торжества и признания.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и отпраздновать юбилей выдающегося музыканта!

Купить билет на концерт Владимиру Толкачеву - 75!

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
17 июня среда
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Джаз и вино: Дегустация и джаз. Разнообразие белых вин
18+
Джаз

Джаз и вино: Дегустация и джаз. Разнообразие белых вин

6 июня в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 2700 ₽
Квентин Мур
16+
Блюз

Квентин Мур

7 июня в 20:00 Бродячая собака
от 2500 ₽
Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»
18+
Поп

Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»

29 мая в 19:00 Арт-баржа «Кубрик»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше