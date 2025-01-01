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Владимир Ждамиров
Киноафиша Владимир Ждамиров

Владимир Ждамиров

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Владимира Ждамирова: Погружение в Русский Шансон

Владимир Ждамиров – российский певец и автор песен, известный своими композициями в жанре русского шансона. Его эмоциональная подача и характерный голос притягивают широкую аудиторию поклонников этого жанра. С детства увлекаясь музыкой, Ждамиров смог реализовать свои творческие амбиции, выступая на различных площадках страны.

Творческий Путь

На протяжении своей карьеры Владимир записал множество песен, которые получили признание слушателей. Он рассматривается как продолжатель традиций авторской песни, проникая в душевные глубины и рассказывая жизненные истории через свои произведения.

Живые Концерты

Ждамиров регулярно радует своих поклонников живыми выступлениями. Каждое его шоу – это уникальная атмосфера, наполненная искренностью и эмоциональной насыщенностью. Билеты на концерты Владимира Ждамирова пользуются высоким спросом, поэтому рекомендуется приобрести их заранее.

Почему Стоит Посетить Концерт?

Посетив концерт Владимира Ждамирова, вы получите незабываемые впечатления от живого звучания любимых песен. Это отличная возможность окунуться в атмосферу русского шансона и насладиться музыкой, которая трогает сердце.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 10 декабря
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Владимир Ждамиров

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