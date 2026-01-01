Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Владимир Захаров и группа «Рок-Острова»
Билеты от 3000₽
Киноафиша Владимир Захаров и группа «Рок-Острова»

Владимир Захаров и группа «Рок-Острова»

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт группы «Рок-Острова» в Magnus Locus

В музыкальном клубе Magnus Locus состоится долгожданный концерт группы «Рок-Острова», возглавляемой талантливым Владимиром Захаровым. В репертуаре коллектива – популярные хиты: «Белым снегом», «Костры», «Сирень» и «Ничего не говори».

Владимир Захаров, вдохновитель и бессменный лидер группы, начал заниматься музыкой, вдохновляясь работами таких легенд, как «Машина времени» и «Воскресенье». Группа известна своим творческим поиском и точностью формулировок в текстах песен, что делает их уникальными на российской рок-сцене.

История «Рок-Острова»

Группа уже более 35 лет радует своих поклонников новыми альбомами и живыми выступлениями. Владимир Захаров вспоминает, как в конце 90-х один продюсер назвал их «однодневкой». Однако коллектив ответил ему громким успехом и продолжением работы на сцене. Каждый альбом группы принимается зрителями и критиками с восторгом, а наличие постоянного творческого поиска и философского подтекста в текстах только усиливает интерес.

Уникальный стиль и живые выступления

На всех концертах «Рок-Острова» выступления проходят в живом исполнении. Владимир уверен, что именно такая форма дает возможность полностью передать атмосферу музыки и её глубину. «Под фанеру еще попасть нужно», - говорит он, подчеркивая свои навыки исполнения в любых условиях. Коллектив всегда рад видеть своих поклонников и уверенно настраивается на теплую атмосферу встреч с зрителями.

Поклонники качественной рок-музыки и живого исполнения смело могут приходить на концерт группы «Рок-Острова» и наслаждаться атмосферой настоящего рок-выступления.

Купить билет на концерт Владимир Захаров и группа «Рок-Острова»

Помощь с билетами
Июнь
Август
21 июня воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 3000 ₽
15 августа суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Рахманинов. Третий концерт и Третья симфония
0+
Классическая музыка

Рахманинов. Третий концерт и Третья симфония

10 июня в 19:00 Дом музыки
от 500 ₽
Ночь перед Рождеством. Антон Шагин и Оркестр Осипова
6+
Фолк Литература

Ночь перед Рождеством. Антон Шагин и Оркестр Осипова

28 декабря в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Алексей Гоман
6+
Эстрада

Алексей Гоман

25 июня в 19:00 Измайлово
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше