Владимир Высоцкий в исполнении Бурлеск Оркестра

Музыкальный вечер с «Бурлеск-Оркестром»: песни Высоцкого в рок-клоунском исполнении

Рок-клоунадное трио «Бурлеск-Оркестр» снова радует своих поклонников! Их задорное исполнение песен охватывает широкий спектр музыкальных стилей — от Утёсова до «Монстров рока». Однако предстоящий концерт обещает быть особенным!

Концерт в честь Владимира Высоцкого

На этот раз музыканты, усиленные духовой секцией, представят программу, посвящённую песням великого поэта и барда Владимира Семёновича Высоцкого. Как утверждают сами участники группы: «Из-за Владимира Семёновича мы и взяли когда-то в руки гитары... всё остальное было потом». Это не просто дань уважения, а настоящая музыкальная одиссея, которая позволит зрителям заново открыть для себя творчество Высоцкого в уникальной интерпретации.

Что ожидать от вечера

Приготовьтесь к энергетичному и эмоциональному выступлению, где классика русского рока будет сочетаться с оригинальными аранжировками и неповторимым сценическим стилем «Бурлеск-Оркестра». Все песни будут исполнены с душой и задором, которые так характерны для этого коллектива.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Ждем вас на концерте, который оставит незабываемые впечатления!