Владимир Вишневский (фортепиано)
Билеты от 1900₽
Владимир Вишневский (фортепиано)

Владимир Вишневский (фортепиано)

12+
Возраст 12+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Приглашаем на концерт Владимира Вишневского в Музей Скрябина

Приглашаем вас на концерт Владимира Вишневского, талантливого пианиста и обладателя I премии и золотой медали 2-го Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова. Концерт состоится в рамках музыкального проекта «На слуху» и подарит зрителям возможность насладиться шедеврами мировой классики.

Об исполнителе

Владимир Вишневский – известный пианист, успевший зарекомендовать себя на и российской, и международной арене. Его мастерство и чувствительность к музыкальным произведениям делают каждое его выступление незабываемым. Не упустите шанс увидеть его на сцене!

О программе

В программе концерта будут представлены произведения известных композиторов, которые уже много лет вдохновляют слушателей по всему миру. Удивительная гармония, мелодичность и эмоциональная насыщенность этих произведений создадут уникальную атмосферу, полную волшебства и глубоких чувств.

Место проведения

Концерт пройдет в Музее Скрябина, который сам по себе является культурной жемчужиной и прекрасно подойдет для такого музыкального вечера. Атмосфера музея создаст дополнительное очарование старинных мелодий.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться выдающимся исполнением! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Владимир Вишневский (фортепиано)

Март
28 марта суббота
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 1900 ₽

