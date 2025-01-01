Владимир Вишневский (фортепиано)

Приглашаем на концерт Владимира Вишневского в Музей Скрябина

Приглашаем вас на концерт Владимира Вишневского, талантливого пианиста и обладателя I премии и золотой медали 2-го Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова. Концерт состоится в рамках музыкального проекта «На слуху» и подарит зрителям возможность насладиться шедеврами мировой классики.

Об исполнителе

Владимир Вишневский – известный пианист, успевший зарекомендовать себя на и российской, и международной арене. Его мастерство и чувствительность к музыкальным произведениям делают каждое его выступление незабываемым. Не упустите шанс увидеть его на сцене!

О программе

В программе концерта будут представлены произведения известных композиторов, которые уже много лет вдохновляют слушателей по всему миру. Удивительная гармония, мелодичность и эмоциональная насыщенность этих произведений создадут уникальную атмосферу, полную волшебства и глубоких чувств.

Место проведения

Концерт пройдет в Музее Скрябина, который сам по себе является культурной жемчужиной и прекрасно подойдет для такого музыкального вечера. Атмосфера музея создаст дополнительное очарование старинных мелодий.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться выдающимся исполнением! Ждем вас на концерте!