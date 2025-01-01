Меню
Владимир Вишневский Арсентий Ткаченко БСО Прокофьев Рахманинов
Билеты от 1500₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт русской классической музыки в Московской консерватории

23 января в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвящённый богатству и глубине русской классической музыки. Это особенное событие обещает подарить зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Программа вечера

В первом отделении прозвучит Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до мажор, соч. 26 Сергея Прокофьева. Это произведение, полное образных контрастов, отражает сердечную русскую лирику, чередующуюся с причудливыми мелодиями и динамичными ритмами. В качестве солиста выступит Владимир Вишневский — талантливый пианист и лауреат престижных международных конкурсов, чья карьера снова и снова удивляет зрителей великолепными выступлениями на ведущих сценах мира.

Во втором отделении слушатели смогут насладиться Симфонией № 2 ми минор, соч. 27 Сергея Рахманинова. Это произведение является целостным размышлением на тему Родины в её духовно-историческом контексте, что делает его особенно значимым для российской музыки.

Исполнители

  • Солист: Владимир Вишневский
  • Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
  • Дирижёр: Арсентий Ткаченко

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет около 90 минут. Это музыкальное событие принесёт вам не только эстетическое наслаждение, но и возможность глубже соприкоснуться с богатой традицией русской классической музыки.

Январь
23 января пятница
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1500 ₽

