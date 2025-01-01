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Владимир Винокур
Киноафиша Владимир Винокур

Владимир Винокур

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Встреча с юмором: Концерт Владимира Винокура и Театра Пародий

«Владимир Винокур и Артисты Театра Пародий приглашают вас на свой концерт, где вас ждут любимые юмористические монологи, новые шутки и анекдоты, а также яркие пародийно-музыкальные номера. Главным героем вечера станет сам Владимир Винокур, народный артист России, который уже много лет радует зрителей своим талантом и чувством юмора.

Незабываемые пародии на звезд

Талантливые молодые пародисты перенесут вас на концерты самых любимых звезд нашей эстрады. В программе вы сможете услышать пародии на таких исполнителей, как:

  • Филипп Киркоров
  • Николай Басков
  • Игорь Михайлов
  • Наталья Бабкина
  • Ирина Аллегрова
  • Сергей Шнуров
  • Григорий Лепс
  • Алла Пугачева
  • Лев Лещенко

Непередаваемая атмосфера

Концерты Владимира Винокура — это не просто выступления, это настоящий праздник юмора. Зрители могут рассчитывать на отличное настроение и позитивные эмоции, которые сопровождают каждое шоу. С таким неисчерпаемым обаянием и искрометным талантом, Винокур стал любимцем миллионов.

Не упустите возможность стать частью этого яркого мероприятия! Подарите себе и своим близким вечер, наполненный смехом и хорошим настроением!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 29 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
18:00 от 1500 ₽
Нижний Новгород, 13 декабря
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Владимир Винокур Владимир Винокур

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