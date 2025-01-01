Владимир Винокур. Винокур-шоу. Новогодняя программа

Искрометный юмор и незабываемые пародии. Вечер с легендой эстрады
Приглашаем провести незабываемый вечер с Владимиром Винокуром, народным артистом РСФСР и мастером остроумных монологов и ярких пародий. Его выступления – это заряд хорошего настроения, оптимизма и искреннего смеха, который захватывает с первых минут и оставляет самые теплые воспоминания.
О Владимире Винокуре
- Родился в Курске в семье строителя и учительницы.
- Окончил ГИТИС, выступал в Московском театре оперетты и цирке на Цветном бульваре.
- Начал сольную карьеру после победы на Всероссийском конкурсе артистов эстрады в 1977 году.
- Основал «Театр пародий Владимира Винокура» в 1989 году, который возглавляет до сих пор.
Заслуги и награды
- Народный артист РСФСР.
- Лауреат Кубка Аркадия Райкина.
- Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «Орденом Дружбы» и другими.
Творческий вклад
- Участие в популярных телепрограммах («Аншлаг», «Вокруг смеха»).
- Озвучивание мультфильмов и съемки в фильмах («Военно-полевой роман», «Не бойся, я с тобой»).
- Выпуск книг и концертов.
Что вас ждет?
- Искрометный юмор, наполненный жизненными наблюдениями и добротой.
- Ироничные монологи и пародии, в которых каждый найдет что-то близкое.
- Потрясающая энергетика, благодаря которой зал всегда в тесном контакте с артистом.
Этот вечер с Владимиром Винокуром станет незабываемым событием, полным улыбок и искреннего смеха. Поспешите приобрести билеты на нашем сайте!