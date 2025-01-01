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Владимир Винокур. Винокур-шоу. Новогодняя программа
Билеты от 600₽
Киноафиша Владимир Винокур. Винокур-шоу. Новогодняя программа

Владимир Винокур. Винокур-шоу. Новогодняя программа

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Искрометный юмор и незабываемые пародии. Вечер с легендой эстрады

Приглашаем провести незабываемый вечер с Владимиром Винокуром, народным артистом РСФСР и мастером остроумных монологов и ярких пародий. Его выступления – это заряд хорошего настроения, оптимизма и искреннего смеха, который захватывает с первых минут и оставляет самые теплые воспоминания.

О Владимире Винокуре

  • Родился в Курске в семье строителя и учительницы.
  • Окончил ГИТИС, выступал в Московском театре оперетты и цирке на Цветном бульваре.
  • Начал сольную карьеру после победы на Всероссийском конкурсе артистов эстрады в 1977 году.
  • Основал «Театр пародий Владимира Винокура» в 1989 году, который возглавляет до сих пор.

Заслуги и награды

  • Народный артист РСФСР.
  • Лауреат Кубка Аркадия Райкина.
  • Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «Орденом Дружбы» и другими.

Творческий вклад

  • Участие в популярных телепрограммах («Аншлаг», «Вокруг смеха»).
  • Озвучивание мультфильмов и съемки в фильмах («Военно-полевой роман», «Не бойся, я с тобой»).
  • Выпуск книг и концертов.

Что вас ждет?

  • Искрометный юмор, наполненный жизненными наблюдениями и добротой.
  • Ироничные монологи и пародии, в которых каждый найдет что-то близкое.
  • Потрясающая энергетика, благодаря которой зал всегда в тесном контакте с артистом.

Этот вечер с Владимиром Винокуром станет незабываемым событием, полным улыбок и искреннего смеха. Поспешите приобрести билеты на нашем сайте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 января
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
20:00 от 600 ₽

Фотографии

Владимир Винокур. Винокур-шоу. Новогодняя программа Владимир Винокур. Винокур-шоу. Новогодняя программа

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