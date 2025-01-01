Владимир Винокур. Винокур-шоу. Новогодняя программа

Искрометный юмор и незабываемые пародии. Вечер с легендой эстрады

Приглашаем провести незабываемый вечер с Владимиром Винокуром, народным артистом РСФСР и мастером остроумных монологов и ярких пародий. Его выступления – это заряд хорошего настроения, оптимизма и искреннего смеха, который захватывает с первых минут и оставляет самые теплые воспоминания.

О Владимире Винокуре

Родился в Курске в семье строителя и учительницы.

Окончил ГИТИС, выступал в Московском театре оперетты и цирке на Цветном бульваре.

Начал сольную карьеру после победы на Всероссийском конкурсе артистов эстрады в 1977 году.

Основал «Театр пародий Владимира Винокура» в 1989 году, который возглавляет до сих пор.

Заслуги и награды

Народный артист РСФСР.

Лауреат Кубка Аркадия Райкина.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «Орденом Дружбы» и другими.

Творческий вклад

Участие в популярных телепрограммах («Аншлаг», «Вокруг смеха»).

Озвучивание мультфильмов и съемки в фильмах («Военно-полевой роман», «Не бойся, я с тобой»).

Выпуск книг и концертов.

Что вас ждет?

Искрометный юмор, наполненный жизненными наблюдениями и добротой.

Ироничные монологи и пародии, в которых каждый найдет что-то близкое.

Потрясающая энергетика, благодаря которой зал всегда в тесном контакте с артистом.

Этот вечер с Владимиром Винокуром станет незабываемым событием, полным улыбок и искреннего смеха. Поспешите приобрести билеты на нашем сайте!