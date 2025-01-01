Владимир Винокур. Приходите, потом сюрприз будет

Народный артист РСФСР Владимир Винокур и его коллектив приглашают вас на новую концертную программу «Приходите, потом сюрприз будет…», которая пройдет в Киноконцертном зале «Эльдар». Это замечательная возможность окунуться в мир юмора и веселья!
В программе представлены:
Каждый номер наполнен искренним смехом и оригинальными репризами, что делает программу особенно привлекательной для зрителей всех возрастов.
Эта веселая и насыщенная программа подарит вам отличное настроение и оставит самые приятные воспоминания. Не упустите шанс насладиться уникальным сочетанием юмора и музыки от мастера пародии Владимира Винокура!
Ждем вас на концерте! Уверены, вы не пожалеете о потраченном времени и вернетесь домой с улыбкой на лице.