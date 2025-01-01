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Владимир Винокур. Приходите, потом сюрприз будет
Билеты от 500₽
Киноафиша Владимир Винокур. Приходите, потом сюрприз будет

Владимир Винокур. Приходите, потом сюрприз будет

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сюрпризы от Владимира Винокура и его «Театра пародий»

Народный артист РСФСР Владимир Винокур и его коллектив приглашают вас на новую концертную программу «Приходите, потом сюрприз будет…», которая пройдет в Киноконцертном зале «Эльдар». Это замечательная возможность окунуться в мир юмора и веселья!

Что вас ждет на концерте?

В программе представлены:

  • Юмористические монологи и миниатюры;
  • Истории из жизни и анекдоты;
  • Любимые песни из советских кинофильмов;
  • Премьеры пародий на популярных артистов эстрады.

Каждый номер наполнен искренним смехом и оригинальными репризами, что делает программу особенно привлекательной для зрителей всех возрастов.

Почему стоит посетить?

Эта веселая и насыщенная программа подарит вам отличное настроение и оставит самые приятные воспоминания. Не упустите шанс насладиться уникальным сочетанием юмора и музыки от мастера пародии Владимира Винокура!

Ждем вас на концерте! Уверены, вы не пожалеете о потраченном времени и вернетесь домой с улыбкой на лице.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Владимир Винокур. Приходите, потом сюрприз будет Владимир Винокур. Приходите, потом сюрприз будет

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