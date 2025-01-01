Владимир Винокур. Приходите, потом сюрприз будет

Сюрпризы от Владимира Винокура и его «Театра пародий»

Народный артист РСФСР Владимир Винокур и его коллектив приглашают вас на новую концертную программу «Приходите, потом сюрприз будет…», которая пройдет в Киноконцертном зале «Эльдар». Это замечательная возможность окунуться в мир юмора и веселья!

Что вас ждет на концерте?

В программе представлены:

Юмористические монологи и миниатюры;

Истории из жизни и анекдоты;

Любимые песни из советских кинофильмов;

Премьеры пародий на популярных артистов эстрады.

Каждый номер наполнен искренним смехом и оригинальными репризами, что делает программу особенно привлекательной для зрителей всех возрастов.

Почему стоит посетить?

Эта веселая и насыщенная программа подарит вам отличное настроение и оставит самые приятные воспоминания. Не упустите шанс насладиться уникальным сочетанием юмора и музыки от мастера пародии Владимира Винокура!

Ждем вас на концерте! Уверены, вы не пожалеете о потраченном времени и вернетесь домой с улыбкой на лице.