Спектакль Владимир Ткаченко. Босиком прожигая жизнь

Владимир Ткаченко. Босиком прожигая жизнь
Возраст 16+

О спектакле

Встреча с Владимиром Ткаченко в лектории «Прямая речь»

В лектории «Прямая речь» состоится уникальная встреча с Владимиром Ткаченко, одним из создателей популярной музыкальной группы «Ундервуд». В камерной обстановке он прочитает свои стихи, некоторые из которых известны в музыкальном исполнении, а также поделится историями их создания и ответит на вопросы зрителей.

Поэзия и творчество

Поэзия Ткаченко — это искусство, пронизанное интеллектуальной глубиной и тонкой иронией. Его стихи активно исследуют лабиринты памяти, крымские побережья и московские переулки. В них ярко отражены темы любви и времени, а также размышления о медицине и космосе, о боли и исцелении.

Уникальный формат общения

На встрече вас ждет живое общение и тонкий юмор, создающие особую «ундервудовскую» атмосферу. Здесь каждый слушатель становится соучастником, что позволяет по-настоящему прочувствовать каждый стих и его значение.

Приглашение к участию

Не упустите возможность получить вдохновение и увидеть любимого артиста в новом, глубоко личном амплуа. Приходите и наслаждайтесь истинным искусством поэзии!

