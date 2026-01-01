Оповещения от Киноафиши
Владимир Сурдин. В космос по цене авиабилета
6+
Возраст 6+

О выставке

Космические технологии: лекция Владимира Сурдина

В Гранд Отель «Видгоф» пройдет лекция Владимира Сурдина, кандидата физико-математических наук и старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга. Это уникальная возможность узнать о современных тенденциях в космических технологиях и их будущем.

Темы лекции

В центре внимания Владимира Сурдина — вопросы доступности и безопасности космических полетов. Он поделится своими взглядами на новые технологии, которые могут революционизировать космонавтику. В частности, особое внимание будет уделено:

  • возможностям использования быстрых и надёжных ракет;
  • обсуждению концепции полётов в космос без ракет.

Аудитория

Лекция будет интересна всем, кто увлекается космическими технологиями, научными открытиями и их будущим развитием. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей науки и технологий.

Не упустите шанс задать свои вопросы и пообщаться с экспертом в данной области. Ждем вас в Гранд Отель «Видгоф»!

Апрель
19 апреля воскресенье
19:00
Marins Park Нижний Новгород, Советская, 12
от 1600 ₽

