На лекции, посвящённой ресурсам космоса, Владимир Сурдин представит увлекательный взгляд на бескрайние возможности, которые открывает перед человечеством Вселенная. Стереотип о том, что космос — это лишь пустота, будет опровергнут. На самом деле, именно в безбрежном пространстве скрыты множество недоступных на Земле ресурсов.
Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, расскажет о том, как космос предоставляет уникальные условия, недоступные на нашей планете:
Владимир Георгиевич Сурдин — лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Он также является доцентом физического факультета МГУ и глубоко погружён в изучение астрономии и физики.
Не пропустите эту уникальную возможность узнать больше о том, что может предложить космос, и как это может изменить наше представление о ресурсах на Земле!