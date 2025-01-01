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Владимир Сурдин. Мы должны проникнуть в космические подземелья!
Билеты от 1200₽
Киноафиша Владимир Сурдин. Мы должны проникнуть в космические подземелья!

Владимир Сурдин. Мы должны проникнуть в космические подземелья!

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Лекция Владимира Сурдина: "Мы должны проникнуть в космические подземелья!"

Лекция посвящена наиболее перспективным местам для поиска жизни вне Земли и строительству внеземных обитаемых станций. Основное внимание уделяется пещерам на планетах, их спутниках, а также на астероидах и кометах.

Почему именно пещеры? В этих темных и защищенных пространствах живые организмы могут быть надежно укрыты от космической радиации. Кроме того, в пещерах минимальны суточные перепады температуры, которые на поверхности могут достигать сотен градусов. Влажность, присутствующая в пещерах, также является важным фактором, так как вода необходима для жизни.

На данный момент пещеры были обнаружены на Марсе и других небесных телах, пригодных для жизни, однако их изучение затруднено из-за отсутствия специализированных роботов-спелеологов. Создание таких роботов уже началось, и для этого требуются новые нестандартные идеи для исследования космических подземелий.

Кто рассказывает?

Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, а также доцент физического факультета МГУ. Он является лауреатом Беляевской премии и премии «Просветитель».

Дополнительная информация:

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
«Альфа» Измайлово Москва, Измайловское ш., 71
19:30 от 1200 ₽

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