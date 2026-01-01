Лекция Владимира Сурдина в Петербурге

Научный мир продолжает искать ответы на волнующий вопрос: существует ли жизнь за пределами Земли? Эта сложная тема будет раскрыта на лекции Владимира Сурдина, кандидата физико-математических наук и старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.

О чем пойдет речь на лекции?

Лекция посвящена зрелищному и актуальному вопросу — готовы ли мы к полетам на другие планеты? Профессор Сурдин предложит мысль о том, что наиболее подходящими местами для поиска внеземной жизни станут пещеры на планетах, их спутниках, а также астероидах и кометах.

Почему именно пещеры?

Пещеры обеспечивают защиту организмов от космической радиации и резких перепадов температуры, которые могут достигать сотен градусов на поверхности. Кроме того, благодаря повышенной влажности и наличию воды, пещеры могут являться идеальным убежищем для жизни.

Технологические вызовы

На сегодня отсутствие специализированных роботов-спелеологов препятствует исследованию этих потенциальных «подземелий» на других планетах. Однако работа над созданием таких машин уже стартовала. Для успешного изучения космических пещер потребуются инновационные идеи и помощь современных технологий, включая искусственный интеллект.

О лекторе

Владимир Сурдин — лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель», а также председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН. Его опыт и знания в области астрономии делают лекцию интересной не только для профессионалов, но и для широкой аудитории, увлеченной космическими исследованиями.

Возрастное ограничение: 6+