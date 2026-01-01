Научпоп лекция Владимира Сурдина в Санкт-Петербурге

Лекция Владимира Сурдина затрагивает одну из самых волнующих тем современности — возможное существование жизни за пределами Земли. Человечество все чаще задумывается о полетах на другие планеты, но готовы ли мы к таким вызовам?

Ключевая проблема заключается не только в том, чтобы долететь до далеких миров, но и в необходимости обжиться на них. Наиболее перспективные места для поиска внеземной жизни и создания обитаемых станций — это пещеры на планетах, их спутниках, а также астероидах и кометах.

Пещеры защищают живые организмы от космической радиации, а также обеспечивают более стабильные условия: минимальный перепад температур и повышенную влажность, что условно необходимо для жизни. Эти факторы делают пещеры идеальными для изучения возможности колонизации других миров.

Сегодня нам необходимо научиться исследовать космические «подземелья». На Mars и других потенциально пригодных для жизни космических телах уже обнаружены пещеры, однако без специальных роботов-спелеологов они остаются неисследованными. Разработка таких роботов уже началась, и в этом процессе без искусственного интеллекта не обойдется.

О лекторе

Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, а также доцент физического факультета МГУ. Он является лауреатом Беляевской премии и премии «Просветитель».

Сурдин также возглавляет секцию «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН, что подчеркивает его значимый вклад в популяризацию астрономических знаний.