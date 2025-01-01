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Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя
Билеты от 500₽
Киноафиша Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя

Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкально-литературная композиция «Воскресение Генделя»

Приглашаем вас на уникальное событие в мире музыки и литературы! В рамках концерта «Воскресение Генделя» выступят:

  • Игорь Подоплелов (бас-баритон)
  • Виктор Вержбицкий (художественное слово)
  • Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей»
  • Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Под руководством дирижера Владимира Спивакова зрители смогут насладиться шедеврами И. С. Баха и Георга Фридриха Генделя.

Программа вечера

В программе концерта:

  • Сюита № 3 для оркестра ре мажор, BWV 1068 И. С. Баха
  • Музыкально-литературная композиция «Воскресение Генделя» по новелле Стефана Цвейга и фрагментам оратории «Мессия» Генделя

Интересные факты

Интересно, что Стефан Цвейг был не только выдающимся писателем, но и большим поклонником музыки. Его произведение «Воскресение» посвящено не только музыке Генделя, но и исследует темы надежды и возрождения, что делает эту композицию особенно актуальной.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыкального искусства и насладиться великолепными произведениями классики в исполнении настоящих мастеров!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя

В ближайшие дни

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Вечеринка Эстрада
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от 1500 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
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Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
17 августа в 18:30 Still Standup Moscow
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