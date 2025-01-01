Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя

Музыкально-литературная композиция «Воскресение Генделя»

Приглашаем вас на уникальное событие в мире музыки и литературы! В рамках концерта «Воскресение Генделя» выступят:

Игорь Подоплелов (бас-баритон)

Виктор Вержбицкий (художественное слово)

Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей»

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Под руководством дирижера Владимира Спивакова зрители смогут насладиться шедеврами И. С. Баха и Георга Фридриха Генделя.

Программа вечера

В программе концерта:

Сюита № 3 для оркестра ре мажор, BWV 1068 И. С. Баха

Музыкально-литературная композиция «Воскресение Генделя» по новелле Стефана Цвейга и фрагментам оратории «Мессия» Генделя

Интересные факты

Интересно, что Стефан Цвейг был не только выдающимся писателем, но и большим поклонником музыки. Его произведение «Воскресение» посвящено не только музыке Генделя, но и исследует темы надежды и возрождения, что делает эту композицию особенно актуальной.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыкального искусства и насладиться великолепными произведениями классики в исполнении настоящих мастеров!