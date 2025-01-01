Владимир Спиваков приглашает: Воскресение Генделя

Приглашаем вас на уникальное событие в мире музыки и литературы! В рамках концерта «Воскресение Генделя» выступят:
Под руководством дирижера Владимира Спивакова зрители смогут насладиться шедеврами И. С. Баха и Георга Фридриха Генделя.
В программе концерта:
Интересно, что Стефан Цвейг был не только выдающимся писателем, но и большим поклонником музыки. Его произведение «Воскресение» посвящено не только музыке Генделя, но и исследует темы надежды и возрождения, что делает эту композицию особенно актуальной.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыкального искусства и насладиться великолепными произведениями классики в исполнении настоящих мастеров!