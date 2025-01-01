Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов

Вальсы и польки семейства Штраусов: Концерт к 200-летию Иоганна Штрауса

Национальный филармонический оркестр России приглашает вас на незабываемый концерт, посвященный 200-летию со дня рождения великого композитора Иоганна Штрауса. Это уникальное событие состоится под руководством талантливого дирижера Владимира Спивакова.

Музыка, покорившая мир

Произведения Штрауса — это не только вальсы и польки, но и настоящая симфония чувств. Эти мелодии стали символами романтики и веселья, а их мелодичность продолжает радовать сердца зрителей по всему миру. В этот вечер вы сможете насладиться самыми известными произведениями семейства Штраусов, которые подарят вам атмосферу праздника.

Даты и места проведения

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в Концертном зале имени Чайковского 15 декабря 2023 года. Начало — в 19:00. Билеты уже в продаже!

Интересные факты о композиторе

Иоганн Штраус (сын) — один из самых известных представителей венской вальсовой музыки.

Его вальсы, такие как «На прекрасном голубом Дунае», стали неотъемлемой частью новогодних концертов по всему миру.

Штраус был не только композитором, но и успешным дирижером, который выступал на лучших сценах Европы.

Приходите и окунитесь в мир музыки Штраусов вместе с Национальным филармоническим оркестром России!