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Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов
Билеты от 500₽
Киноафиша Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов

Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Вальсы и польки семейства Штраусов: Концерт к 200-летию Иоганна Штрауса

Национальный филармонический оркестр России приглашает вас на незабываемый концерт, посвященный 200-летию со дня рождения великого композитора Иоганна Штрауса. Это уникальное событие состоится под руководством талантливого дирижера Владимира Спивакова.

Музыка, покорившая мир

Произведения Штрауса — это не только вальсы и польки, но и настоящая симфония чувств. Эти мелодии стали символами романтики и веселья, а их мелодичность продолжает радовать сердца зрителей по всему миру. В этот вечер вы сможете насладиться самыми известными произведениями семейства Штраусов, которые подарят вам атмосферу праздника.

Даты и места проведения

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в Концертном зале имени Чайковского 15 декабря 2023 года. Начало — в 19:00. Билеты уже в продаже!

Интересные факты о композиторе

  • Иоганн Штраус (сын) — один из самых известных представителей венской вальсовой музыки.
  • Его вальсы, такие как «На прекрасном голубом Дунае», стали неотъемлемой частью новогодних концертов по всему миру.
  • Штраус был не только композитором, но и успешным дирижером, который выступал на лучших сценах Европы.

Приходите и окунитесь в мир музыки Штраусов вместе с Национальным филармоническим оркестром России!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов Владимир Спиваков приглашает: Вальсы и польки семейства Штраусов

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