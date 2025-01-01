Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье

Музыкальный вечер с «Виртуозами Москвы»

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в ближайшие дни. На сцене выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством знаменитого дирижера Владимира Спивакова. В программе вечера — произведения великих композиторов, которые порадуют любителей классической музыки.

Солисты вечера

Реми Женье (фортепиано, Франция)

Владимир Спиваков (скрипка)

Надежда Гулицкая (сопрано)

Вячеслав Маринюк (виолончель)

Пётр Никифоров (бас-гитара)

Дмитрий Барков (вибрафон)

Программа концерта

Вечер начнется с исполнения Симфонии № 24 си-бемоль мажор, KV 182 Вольфганга Амадея Моцарта. Это произведение, написанное в 1773 году, считается одним из ярких примеров раннего стиля композитора.

Далее зрителей ожидает Концерт № 12 для фортепиано с оркестром ля мажор, KV 414. Это сочинение, созданное в 1782 году, отличается мелодичностью и виртуозностью, что делает его настоящим украшением программы.

Не обойдется и без современной музыки. В исполнении солистов прозвучит «Тихая молитва» композитора Гии Канчели для скрипки, виолончели, вибрафона, бас-гитары, струнных и голоса. Это произведение пронизано глубокой эмоциональной силой и тишиной, что позволяет зрителям погрузиться в мир музыки.

Концерт завершится исполнением «Маленькой Данелиады» — еще одной жемчужины Канчели, которая обещает оставить незабываемые впечатления.

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