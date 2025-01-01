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Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье
Билеты от 500₽
Киноафиша Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье

Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с «Виртуозами Москвы»

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в ближайшие дни. На сцене выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством знаменитого дирижера Владимира Спивакова. В программе вечера — произведения великих композиторов, которые порадуют любителей классической музыки.

Солисты вечера

  • Реми Женье (фортепиано, Франция)
  • Владимир Спиваков (скрипка)
  • Надежда Гулицкая (сопрано)
  • Вячеслав Маринюк (виолончель)
  • Пётр Никифоров (бас-гитара)
  • Дмитрий Барков (вибрафон)

Программа концерта

Вечер начнется с исполнения Симфонии № 24 си-бемоль мажор, KV 182 Вольфганга Амадея Моцарта. Это произведение, написанное в 1773 году, считается одним из ярких примеров раннего стиля композитора.

Далее зрителей ожидает Концерт № 12 для фортепиано с оркестром ля мажор, KV 414. Это сочинение, созданное в 1782 году, отличается мелодичностью и виртуозностью, что делает его настоящим украшением программы.

Не обойдется и без современной музыки. В исполнении солистов прозвучит «Тихая молитва» композитора Гии Канчели для скрипки, виолончели, вибрафона, бас-гитары, струнных и голоса. Это произведение пронизано глубокой эмоциональной силой и тишиной, что позволяет зрителям погрузиться в мир музыки.

Концерт завершится исполнением «Маленькой Данелиады» — еще одной жемчужины Канчели, которая обещает оставить незабываемые впечатления.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться живым исполнением великолепной музыки в компании выдающихся музыкантов. Билеты на концерт уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье

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