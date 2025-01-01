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Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР
Билеты от 500₽
Киноафиша Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР

Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с шедеврами Моцарта и Малера

На сцене Национального филармонического оркестра России зрители смогут насладиться выдающимся концертом, в котором прозвучат произведения двух великих композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера.

Исполнители

В этот вечер на рояле выступит талантливый французский пианист Реми Женье, а вокальные партии исполнит великолепная Анна Аглатова (сопрано). Дирижировать оркестром будет знаменитый Владимир Спиваков, известный своими интерпретациями классической музыки и выдающимися концертами.

Программа концерта

В программе вечера:

  • Моцарт. Концерт № 20 для фортепиано с оркестром ре минор, KV 466 - это одно из самых известных произведений композитора, которое радует слушателей своей эмоциональной насыщенностью и виртуозностью.
  • Малер. Симфония № 4 соль мажор - симфония, наполненная легкостью и светом, которая погружает слушателя в мир детских грез и волшебства.

Интересные факты

Стоит отметить, что Концерт № 20 Моцарта был написан в 1785 году и стал одним из первых концертов, в которых композитор сам исполнял солирующую партию. Симфония Малера, в свою очередь, была завершена в 1900 году и считается одной из самых оптимистичных его симфоний.

Не пропустите!

Приглашаем всех ценителей классической музыки на этот уникальный концерт, который состоится в Национальной филармонии России. Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевров мировой классики!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР

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