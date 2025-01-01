Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье, НФОР

Музыкальный вечер с шедеврами Моцарта и Малера

На сцене Национального филармонического оркестра России зрители смогут насладиться выдающимся концертом, в котором прозвучат произведения двух великих композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера.

Исполнители

В этот вечер на рояле выступит талантливый французский пианист Реми Женье, а вокальные партии исполнит великолепная Анна Аглатова (сопрано). Дирижировать оркестром будет знаменитый Владимир Спиваков, известный своими интерпретациями классической музыки и выдающимися концертами.

Программа концерта

В программе вечера:

Моцарт. Концерт № 20 для фортепиано с оркестром ре минор, KV 466 - это одно из самых известных произведений композитора, которое радует слушателей своей эмоциональной насыщенностью и виртуозностью.

- это одно из самых известных произведений композитора, которое радует слушателей своей эмоциональной насыщенностью и виртуозностью. Малер. Симфония № 4 соль мажор - симфония, наполненная легкостью и светом, которая погружает слушателя в мир детских грез и волшебства.

Интересные факты

Стоит отметить, что Концерт № 20 Моцарта был написан в 1785 году и стал одним из первых концертов, в которых композитор сам исполнял солирующую партию. Симфония Малера, в свою очередь, была завершена в 1900 году и считается одной из самых оптимистичных его симфоний.

Не пропустите!

Приглашаем всех ценителей классической музыки на этот уникальный концерт, который состоится в Национальной филармонии России. Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевров мировой классики!