Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в исполнении солистки Екатерины Мечетиной на фортепиано и Национального филармонического оркестра России, под руководством выдающегося дирижера Владимира Спивакова.
В программе концерта прозвучат:
Концерт Рахманинова, написанный в 1901 году, считается одним из самых популярных и романтичных произведений для фортепиано с оркестром. Его мелодии полны глубокой эмоциональности и виртуозности, что делает исполнение особенно захватывающим.
Симфония Скрябина, известная как «Божественная поэма», написана в 1905 году и отражает философские идеи композитора. Это произведение представляет собой яркое музыкальное путешествие, полное контрастов и глубокой символики.
Приходите и погружайтесь в атмосферу музыки великих композиторов вместе с нами!