Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин

Музыкальный вечер с Екатериной Мечетиной и Национальным филармоническим оркестром России

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в исполнении солистки Екатерины Мечетиной на фортепиано и Национального филармонического оркестра России, под руководством выдающегося дирижера Владимира Спивакова.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат:

Сергей Рахманинов — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18

— Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18 Александр Скрябин — Симфония № 3 до минор («Божественная поэма»), соч. 43

Знакомство с произведениями

Концерт Рахманинова, написанный в 1901 году, считается одним из самых популярных и романтичных произведений для фортепиано с оркестром. Его мелодии полны глубокой эмоциональности и виртуозности, что делает исполнение особенно захватывающим.

Симфония Скрябина, известная как «Божественная поэма», написана в 1905 году и отражает философские идеи композитора. Это произведение представляет собой яркое музыкальное путешествие, полное контрастов и глубокой символики.

Приходите и погружайтесь в атмосферу музыки великих композиторов вместе с нами!