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Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин
Билеты от 500₽
Киноафиша Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин

Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Екатериной Мечетиной и Национальным филармоническим оркестром России

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в исполнении солистки Екатерины Мечетиной на фортепиано и Национального филармонического оркестра России, под руководством выдающегося дирижера Владимира Спивакова.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат:

  • Сергей Рахманинов — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18
  • Александр Скрябин — Симфония № 3 до минор («Божественная поэма»), соч. 43

Знакомство с произведениями

Концерт Рахманинова, написанный в 1901 году, считается одним из самых популярных и романтичных произведений для фортепиано с оркестром. Его мелодии полны глубокой эмоциональности и виртуозности, что делает исполнение особенно захватывающим.

Симфония Скрябина, известная как «Божественная поэма», написана в 1905 году и отражает философские идеи композитора. Это произведение представляет собой яркое музыкальное путешествие, полное контрастов и глубокой символики.

Приходите и погружайтесь в атмосферу музыки великих композиторов вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин Владимир Спиваков приглашает: Рахманинов, Скрябин

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