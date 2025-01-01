Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием выдающегося солиста Владимира Вишневского (фортепиано) и Национального филармонического оркестра России, под управлением знаменитого дирижера Владимира Спивакова.
В программе концерта представлены произведения, которые погрузят вас в мир классической музыки:
Произведения, которые будут исполнены, являются шедеврами мировой классики. Например, «Пер Гюнт» Грига – это не только музыка, но и важная часть драматургии Ибсена, которая открывает глубокие философские темы. А «Поэма экстаза» Скрябина считается одним из самых ярких примеров симфонической поэзии.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением этих замечательных произведений, которое пройдет в атмосфере, наполненной музыкой и вдохновением!