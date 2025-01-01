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Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР
Билеты от 500₽
Киноафиша Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР

Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Владимиром Вишневским и Национальным филармоническим оркестром России

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием выдающегося солиста Владимира Вишневского (фортепиано) и Национального филармонического оркестра России, под управлением знаменитого дирижера Владимира Спивакова.

Программа вечера

В программе концерта представлены произведения, которые погрузят вас в мир классической музыки:

  • Григ – Сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
  • Лядов – Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16
  • Скрябин – «Волшебное озеро» – симфоническая картина, соч. 62
  • Скрябин – «Поэма экстаза» – симфоническая поэма, соч. 54

Интересные факты

Произведения, которые будут исполнены, являются шедеврами мировой классики. Например, «Пер Гюнт» Грига – это не только музыка, но и важная часть драматургии Ибсена, которая открывает глубокие философские темы. А «Поэма экстаза» Скрябина считается одним из самых ярких примеров симфонической поэзии.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением этих замечательных произведений, которое пройдет в атмосфере, наполненной музыкой и вдохновением!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР

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