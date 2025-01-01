Владимир Спиваков приглашает: Григ, Скрябин, НФОР

Музыкальный вечер с Владимиром Вишневским и Национальным филармоническим оркестром России

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием выдающегося солиста Владимира Вишневского (фортепиано) и Национального филармонического оркестра России, под управлением знаменитого дирижера Владимира Спивакова.

Программа вечера

В программе концерта представлены произведения, которые погрузят вас в мир классической музыки:

Григ – Сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

– Сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Лядов – Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16

– Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16 Скрябин – «Волшебное озеро» – симфоническая картина, соч. 62

– «Волшебное озеро» – симфоническая картина, соч. 62 Скрябин – «Поэма экстаза» – симфоническая поэма, соч. 54

Интересные факты

Произведения, которые будут исполнены, являются шедеврами мировой классики. Например, «Пер Гюнт» Грига – это не только музыка, но и важная часть драматургии Ибсена, которая открывает глубокие философские темы. А «Поэма экстаза» Скрябина считается одним из самых ярких примеров симфонической поэзии.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением этих замечательных произведений, которое пройдет в атмосфере, наполненной музыкой и вдохновением!