Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс

Реквием Дженкинса: Музыка, которая трогает душу

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – исполнение «Реквиема» композитора Грега Дженкинса. Это произведение, написанное для солистов, хора и оркестра, обещает стать ярким моментом в театральной жизни города.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся солисты:

Анна Аглатова (сопрано)

(сопрано) Евгения Курова (сопрано)

(сопрано) Анна Немзер (меццо-сопрано)

(меццо-сопрано) Ангелина Зеленская (меццо-сопрано)

В сопровождении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и Национального филармонического оркестра России, под руководством дирижера Владимира Спивакова, зрители смогут насладиться глубокими и трогательными музыкальными произведениями.

О произведении

«Реквием» Дженкинса – это не просто концерт, а философское размышление о жизни и смерти, о любви и утрате. Композитор умело сочетает традиционные хоровые элементы с современными музыкальными приемами, создавая атмосферу, которая затрагивает самые сокровенные чувства.

Ждем вас на концерте, который станет настоящим праздником музыки и эмоций!