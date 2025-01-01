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Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс
Билеты от 500₽
Киноафиша Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс

Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Реквием Дженкинса: Музыка, которая трогает душу

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – исполнение «Реквиема» композитора Грега Дженкинса. Это произведение, написанное для солистов, хора и оркестра, обещает стать ярким моментом в театральной жизни города.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся солисты:

  • Анна Аглатова (сопрано)
  • Евгения Курова (сопрано)
  • Анна Немзер (меццо-сопрано)
  • Ангелина Зеленская (меццо-сопрано)

В сопровождении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и Национального филармонического оркестра России, под руководством дирижера Владимира Спивакова, зрители смогут насладиться глубокими и трогательными музыкальными произведениями.

О произведении

«Реквием» Дженкинса – это не просто концерт, а философское размышление о жизни и смерти, о любви и утрате. Композитор умело сочетает традиционные хоровые элементы с современными музыкальными приемами, создавая атмосферу, которая затрагивает самые сокровенные чувства.

Ждем вас на концерте, который станет настоящим праздником музыки и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс Владимир Спиваков приглашает: Дженкинс

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