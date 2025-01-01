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Билеты от 7000₽
Киноафиша Владимир Спиваков и НФОР, открытие ХХIII концертного сезона ММДМ

Владимир Спиваков и НФОР, открытие ХХIII концертного сезона ММДМ

12+
Возраст 12+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Открытие XXIII концертного сезона Дома музыки: Национальный Филармонический Оркестр России

Национальный филармонический оркестр России под управлением знаменитого дирижера Владимира Спивакова откроет XXIII концертный сезон в Доме музыки. В программе вечера – произведения великих композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера.

В программе концерта

Моцарт. Концерт № 20 для фортепиано с оркестром

В первом отделении прозвучит один из самых известных клавирных концертов Моцарта – Концерт № 20. Это произведение, написанное в минорной тональности, поразит слушателей своей экспрессией и глубиной драматизма. Здесь отсутствует привычное для венской классики безмятежное сияние. Музыка наполнена тревогой, бурными контрастами и внутренней борьбой, что особенно восхищало Людвига ван Бетховена, который высоко ценил этот концерт и даже написал к нему собственную каденцию.

Малер. Симфония № 1

Во втором отделении будет исполнена Первая симфония Густава Малера. Это произведение сочетает в себе масштабность оркестрового звучания, лиричность и философские размышления. Изначально Малер назвал симфонию «симфонической поэмой» по мотивам романа «Титан» немецкого писателя Жана Поля, однако в процессе работы пересмотрел концепцию и сделал произведение чисто симфоническим, исключив вторую часть.

Солист концерта

Солистом вечера станет юный пианист-виртуоз Лукас Шиш. Родившись в 2011 году в Женеве, он начал заниматься музыкой в четыре года и в шесть поступил в Женевскую консерваторию. Лукас – лауреат международных конкурсов и финалист французского проекта Prodiges Saison 9. Он выступал на престижных сценах, включая Карнеги-холл и Виктория-холл, и принимал участие в мастер-классах известных музыкантов.

Информация о концерте

Продолжительность мероприятия составит два отделения по 45 минут. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении Национального филармонического оркестра России!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 7000 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков и НФОР, открытие ХХIII концертного сезона ММДМ Владимир Спиваков и НФОР, открытие ХХIII концертного сезона ММДМ Владимир Спиваков и НФОР, открытие ХХIII концертного сезона ММДМ

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