Владимир Спиваков и НФОР, открытие ХХIII концертного сезона ММДМ

Открытие XXIII концертного сезона Дома музыки: Национальный Филармонический Оркестр России

Национальный филармонический оркестр России под управлением знаменитого дирижера Владимира Спивакова откроет XXIII концертный сезон в Доме музыки. В программе вечера – произведения великих композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера.

В программе концерта

Моцарт. Концерт № 20 для фортепиано с оркестром

В первом отделении прозвучит один из самых известных клавирных концертов Моцарта – Концерт № 20. Это произведение, написанное в минорной тональности, поразит слушателей своей экспрессией и глубиной драматизма. Здесь отсутствует привычное для венской классики безмятежное сияние. Музыка наполнена тревогой, бурными контрастами и внутренней борьбой, что особенно восхищало Людвига ван Бетховена, который высоко ценил этот концерт и даже написал к нему собственную каденцию.

Малер. Симфония № 1

Во втором отделении будет исполнена Первая симфония Густава Малера. Это произведение сочетает в себе масштабность оркестрового звучания, лиричность и философские размышления. Изначально Малер назвал симфонию «симфонической поэмой» по мотивам романа «Титан» немецкого писателя Жана Поля, однако в процессе работы пересмотрел концепцию и сделал произведение чисто симфоническим, исключив вторую часть.

Солист концерта

Солистом вечера станет юный пианист-виртуоз Лукас Шиш. Родившись в 2011 году в Женеве, он начал заниматься музыкой в четыре года и в шесть поступил в Женевскую консерваторию. Лукас – лауреат международных конкурсов и финалист французского проекта Prodiges Saison 9. Он выступал на престижных сценах, включая Карнеги-холл и Виктория-холл, и принимал участие в мастер-классах известных музыкантов.

Информация о концерте

Продолжительность мероприятия составит два отделения по 45 минут. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении Национального филармонического оркестра России!