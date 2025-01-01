Меню
Владимир Спиваков и НФОР. Новогодний концерт
Билеты от 4000₽
Киноафиша Владимир Спиваков и НФОР. Новогодний концерт

Владимир Спиваков и НФОР. Новогодний концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Новогодняя программа-сюрприз от маэстро Спивакова в Москве

Маэстро Владимир Спиваков и Национальный Симфонический Оркестр России приглашают вас на уникальное событие — Новогоднюю программу-сюрприз! Это мероприятие обещает стать замечательным подарком для всех любителей музыки и театра.

Магия музыки

В рамках программы вы сможете насладиться великолепными произведениями, которые создадут атмосферу настоящего праздника. Это не только шанс услышать классические хиты, но и возможность познакомиться с новыми музыкальными творениями под руководством одного из самых известных дирижеров страны.

О маэстро Спивакове

Владимир Спиваков — талантливый скрипач и дирижер с многолетним опытом. Его карьера охватывает множество стран и культовых сцен, а его уникальный стиль исполнения завоевал сердца зрителей по всему миру.

Интрига программы

Что будет представлено в этом году? Это останется секретом до самого концерта! Однако можно уверенно сказать, что каждый элемент программы предназначен для того, чтобы удивить и восхитить публику.

Не упустите возможность стать частью этого новогоднего музыкального волшебства. Мы ждем вас на представлении!

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 4000 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков и НФОР. Новогодний концерт Владимир Спиваков и НФОР. Новогодний концерт Владимир Спиваков и НФОР. Новогодний концерт Владимир Спиваков и НФОР. Новогодний концерт Владимир Спиваков и НФОР. Новогодний концерт

