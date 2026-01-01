Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Владимир Спиваков и НФОР. Моцарт, Малер, Шостакович
Билеты от 900₽
Киноафиша Владимир Спиваков и НФОР. Моцарт, Малер, Шостакович

Владимир Спиваков и НФОР. Моцарт, Малер, Шостакович

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Концерт Национального филармонического оркестра России

В Доме музыки состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. В программе — «Пятая симфония» Шостаковича и концерт для кларнета с оркестром Моцарта. Этот вечер станет настоящим событием для любителей классической музыки и поклонников творчества величайших композиторов.

Знаки времени в «Пятой симфонии»

Новый концертный сезон Дома музыки стартует в канун дня рождения великого композитора XX века – Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975). Национальный филармонический оркестр России под управлением всемирно известного музыканта, маэстро Владимира Спивакова, посвящает свое выступление 120-летию композитора и представляет одно из его знаковых сочинений – «Пятую симфонию». Это произведение отличается большой философской глубиной и высоким художественным совершенством.

Для Владимира Спивакова Шостакович – одна из главных фигур в мире музыки. Маэстро не только дирижер и скрипач, но и автор литературного эссе о великом композиторе под названием «Голос всех безголосых». Как отметил известный музыкальный критик В. Холопова: «Шостакович запрятывал свои мысли в ноты, Спиваков открывал эти мысли в нотах… Его толкования раскрыли такие раны и драмы в мышлении Шостаковича, что они стали восстановлением реальности».

Исторический контекст

«Пятая симфония» является музыкальным ответом Шостаковича на критику Союза композиторов, упрекавшего его в чрезмерной сложности и несоответствии советской идеологии. Впервые исполненная 21 ноября 1937 года в Ленинграде под управлением Евгения Мравинского, она вызвала бурю эмоций и нашла отклик у слушателей. Уже через несколько месяцев симфония прозвучала в парижском зале Плейель, а потом вошла в репертуар крупнейших дирижеров мира, таких как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян и Георг Шолти.

Шедевр Моцарта

В первом отделении концерта будет представлен концерт для кларнета с оркестром В. А. Моцарта – истинный шедевр классической музыки. Это одно из последних произведений композитора, написанное в 1791 году. Концерт был исполнен венским кларнетистом Антоном Штадлером, который, по мнению современников, обладал мягким и певучим звучанием, способным покорить любое сердце.

Купить билет на концерт Владимир Спиваков и НФОР. Моцарт, Малер, Шостакович

Помощь с билетами
Сентябрь
24 сентября четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

В ближайшие дни

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
6+
Классическая музыка

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

15 декабря в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 800 ₽
Дайте Два. День рождения группы и Люси Маховой
18+
Рок

Дайте Два. День рождения группы и Люси Маховой

22 ноября в 20:00 16 тонн Арбат
от 1000 ₽
Казённый Унитаз
18+
Рок Панк

Казённый Унитаз

17 октября в 20:00 Live Stars
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше