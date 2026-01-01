Владимир Спиваков и НФОР. Моцарт, Малер, Шостакович

Концерт Национального филармонического оркестра России

В Доме музыки состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. В программе — «Пятая симфония» Шостаковича и концерт для кларнета с оркестром Моцарта. Этот вечер станет настоящим событием для любителей классической музыки и поклонников творчества величайших композиторов.

Знаки времени в «Пятой симфонии»

Новый концертный сезон Дома музыки стартует в канун дня рождения великого композитора XX века – Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975). Национальный филармонический оркестр России под управлением всемирно известного музыканта, маэстро Владимира Спивакова, посвящает свое выступление 120-летию композитора и представляет одно из его знаковых сочинений – «Пятую симфонию». Это произведение отличается большой философской глубиной и высоким художественным совершенством.

Для Владимира Спивакова Шостакович – одна из главных фигур в мире музыки. Маэстро не только дирижер и скрипач, но и автор литературного эссе о великом композиторе под названием «Голос всех безголосых». Как отметил известный музыкальный критик В. Холопова: «Шостакович запрятывал свои мысли в ноты, Спиваков открывал эти мысли в нотах… Его толкования раскрыли такие раны и драмы в мышлении Шостаковича, что они стали восстановлением реальности».

Исторический контекст

«Пятая симфония» является музыкальным ответом Шостаковича на критику Союза композиторов, упрекавшего его в чрезмерной сложности и несоответствии советской идеологии. Впервые исполненная 21 ноября 1937 года в Ленинграде под управлением Евгения Мравинского, она вызвала бурю эмоций и нашла отклик у слушателей. Уже через несколько месяцев симфония прозвучала в парижском зале Плейель, а потом вошла в репертуар крупнейших дирижеров мира, таких как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян и Георг Шолти.

Шедевр Моцарта

В первом отделении концерта будет представлен концерт для кларнета с оркестром В. А. Моцарта – истинный шедевр классической музыки. Это одно из последних произведений композитора, написанное в 1791 году. Концерт был исполнен венским кларнетистом Антоном Штадлером, который, по мнению современников, обладал мягким и певучим звучанием, способным покорить любое сердце.