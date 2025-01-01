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Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!»
Киноафиша Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!»

Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт "До свидания, мальчики": Память и музыка

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт "До свидания, мальчики", который пройдет при участии Национального филармонического оркестра России. Под руководством известного дирижера Владимира Спивакова, зрители смогут погрузиться в мир незабвенных мелодий, наполненных душевными переживаниями и воспоминаниями о войне.

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения, ставшие символами времени и памяти:

  • «До свидания, мальчики» – Булат Окуджава
  • «Эх, дороги» – Дмитрий Шостакович
  • Вальс № 2 из кинофильма «Первый эшелон» – Альфред Шнитке
  • Вальс из кинофильма «Экипаж» – Александра Баснера
  • «На безымянной высоте» – Рамис Эшпай
  • «Серёжка с Малой Бронной» – Исаак Френкель
  • «Журавли» – Петр Чайковский
  • «В церкви» из цикла «Детский альбом», ор. 39 № 24 – Анатолий Хозак
  • «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры» – Евгений Минков
  • «Если б не было войны» – Георгий Свиридов
  • «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» – Яков Глиэр
  • «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник» – Василий Соловьёв-Седой
  • «Вечер на рейде» – Alexandra Пахмутова
  • «На Мамаевом кургане тишина» – Арноld Хачатурян
  • Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» – Анатолий Колмановский
  • «Я люблю тебя, жизнь...» – Булат Окуджава
  • «Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал» – Александра Тухманова
  • «День Победы» – легендарная песня, знакомая каждому россиянину

Исполнители

Среди исполнителей концерта – выдающаяся сопрано Хибла Герзмава, чьи вокальные данные и эмоциональная интерпретация произведений оставят незабываемое впечатление у зрителей.

Заключение

Присоединяйтесь к нам, чтобы услышать особые, родные песни, которые пробуждают память и вызывают чувства благодарности. Музыка, звучащая из сердца, даст вам возможность замереть от восторга и ощутить мощь душевных переживаний. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 1 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 9500 ₽

Фотографии

Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!» Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!» Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!» Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!» Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!»

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