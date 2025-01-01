Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!»

Концерт "До свидания, мальчики": Память и музыка

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт "До свидания, мальчики", который пройдет при участии Национального филармонического оркестра России. Под руководством известного дирижера Владимира Спивакова, зрители смогут погрузиться в мир незабвенных мелодий, наполненных душевными переживаниями и воспоминаниями о войне.

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения, ставшие символами времени и памяти:

«До свидания, мальчики» – Булат Окуджава

«Эх, дороги» – Дмитрий Шостакович

Вальс № 2 из кинофильма «Первый эшелон» – Альфред Шнитке

Вальс из кинофильма «Экипаж» – Александра Баснера

«На безымянной высоте» – Рамис Эшпай

«Серёжка с Малой Бронной» – Исаак Френкель

«Журавли» – Петр Чайковский

«В церкви» из цикла «Детский альбом», ор. 39 № 24 – Анатолий Хозак

«Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры» – Евгений Минков

«Если б не было войны» – Георгий Свиридов

«Романс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» – Яков Глиэр

«Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник» – Василий Соловьёв-Седой

«Вечер на рейде» – Alexandra Пахмутова

«На Мамаевом кургане тишина» – Арноld Хачатурян

Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» – Анатолий Колмановский

«Я люблю тебя, жизнь...» – Булат Окуджава

«Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал» – Александра Тухманова

«День Победы» – легендарная песня, знакомая каждому россиянину

Исполнители

Среди исполнителей концерта – выдающаяся сопрано Хибла Герзмава, чьи вокальные данные и эмоциональная интерпретация произведений оставят незабываемое впечатление у зрителей.

Заключение

Присоединяйтесь к нам, чтобы услышать особые, родные песни, которые пробуждают память и вызывают чувства благодарности. Музыка, звучащая из сердца, даст вам возможность замереть от восторга и ощутить мощь душевных переживаний. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!