Концерт Владимира Широкова в баре «Петтер»

28 августа в 21:00 популярный исполнитель Владимир Широков порадует своих поклонников концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Это уникальное событие обещает стать ярким моментом культурной жизни столицы.

Камерная атмосфера и гастрономические изыски

Камерная атмосфера бара «Петтер» идеально подходит для погружения в мир музыки Владимира Широкова. Приятное оформление зала создает уютную обстановку, а лучшие вина и гастрономия от шеф-повара позволят насладиться не только музыкальным, но и кулинарным искусством.

Не упустите возможность!

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара «Петтер». Не забудьте забронировать места заранее, ведь концерты Владимира всегда собирают множество зрителей.

До встречи на концерте!