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Владимир Широков
Билеты от 3500₽
Киноафиша Владимир Широков

Владимир Широков

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт Владимира Широкова в баре «Петтер»

28 августа в 21:00 популярный исполнитель Владимир Широков порадует своих поклонников концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Это уникальное событие обещает стать ярким моментом культурной жизни столицы.

Камерная атмосфера и гастрономические изыски

Камерная атмосфера бара «Петтер» идеально подходит для погружения в мир музыки Владимира Широкова. Приятное оформление зала создает уютную обстановку, а лучшие вина и гастрономия от шеф-повара позволят насладиться не только музыкальным, но и кулинарным искусством.

Не упустите возможность!

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара «Петтер». Не забудьте забронировать места заранее, ведь концерты Владимира всегда собирают множество зрителей.

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 3500 ₽

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