Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Владимир Пресняков
Билеты от 2000₽
Киноафиша Владимир Пресняков

Владимир Пресняков

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт Владимира Преснякова в Москве

Владимир Пресняков — это целая эпоха в отечественной музыкальной культуре. Его легендарные песни, такие как «Замок из дождя», «Зурбаган» и «Стюардесса по имени Жанна», знают и любят миллионы слушателей по всей стране.

Концерт в Live Арена обещает стать ярким событием. Пресняков порадует своих поклонников не только проверенными хитами, но и новыми композициями. Его свежие хиты, такие как «Слушая тишину», «Всё нормально» и «Ты у меня одна», уже звучат на главных радиостанциях России и завоевывают сердца слушателей.

Не упустите возможность насладиться незабываемым вечером с музыкой, которая объединяет людей и вызывает у них яркие эмоции. Приходите на концерт и окунитесь в атмосферу живого исполнения под неповторимый голос Владимира Преснякова!

Исполнители
Пресняков В

Купить билет на концерт Владимир Пресняков

Помощь с билетами
Март
28 марта суббота
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
28 февраля в 14:00 Jam Club
Билеты
ОТТА orchestra
18+
Эстрада Живая музыка
ОТТА orchestra
17 мая в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
0+
Кважды два
18 января в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше