Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Владимир Пресняков
Киноафиша Владимир Пресняков

Владимир Пресняков

Утонченный секс-символ 90-х с уникальным голосом 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Владимира Преснякова в Челябинске

6 октября в Челябинске состоится долгожданный сольный концерт Владимира Преснякова (мл.). Этот живой концерт – настоящая музыкальная встреча, где артист будет говорить с вами на языке Музыки.

Неповторимая атмосфера

На концерте никогда не будет скучно. Зрители с точностью до слова подпевают знакомым и любимым хитам. Они смогут насладиться качественным звуком, живыми музыкантами и новыми песнями, которые наполнены концертной программой. Пресняков – фееричный артист, умеющий чувствовать каждого присутствующего.

Награды и признание

Песни последнего периода получили множество музыкальных наград и заслуженное признание как публики, так и музыкального сообщества. Благодаря новым аранжировкам и современному звучанию, все хиты Владимира обрели новое дыхание. Они звучат актуально, но при этом артист остается верен своему стилю, превращая концерт в настоящее музыкальное шоу.

Тепло и душевность

На концертах Владимира царит теплая и душевная атмосфера. Его легкость исполнения и манера общения с поклонниками завораживают, а стиль исполнения не позволяет отвести взгляд.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите на концерт 6 октября и погружайтесь в мир музыки вместе с Владимиром Пресняковым.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 7 ноября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Людмил Огурченко
16+
Поп Инди
Людмил Огурченко
19 декабря в 19:00 Ozz
от 1200 ₽
Ravanna
16+
Рок
Ravanna
17 октября в 20:00 Ozz
от 1400 ₽
Воля и разум
16+
Тяжелый рок
Воля и разум
23 октября в 20:00 Ozz
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше