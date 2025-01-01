Концерт Владимира Преснякова в Санкт-Петербурге в День влюбленных

14 февраля 2026 года в Санкт-Петербурге состоится долгожданное выступление известного российского артиста Владимира Преснякова. Концерт начнется в 20:00 и пройдет в просторной СКА Арена, расположенной по адресу: проспект Юрия Гагарина, 8.

О Владимире Преснякове

Владимир Пресняков – один из самых популярных исполнителей в России. Его карьера началась в конце 1980-х годов, и с тех пор он завоевал любовь публики своими хитами и яркими выступлениями. Пресняков известен не только как певец, но и как композитор, автор и продюсер.

Что ожидать от концерта

На концерте прозвучат как знаменитые хиты, так и новые композиции. Артист обещает незабываемую атмосферу и яркие шоу-элементы, которые не оставят равнодушными как давних поклонников, так и новых слушателей.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен в компании единомышленников!