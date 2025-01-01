Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Владимир Пресняков в Soho Rooms!
Билеты от 4500₽
Киноафиша Владимир Пресняков в Soho Rooms!

Владимир Пресняков в Soho Rooms!

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Концерт Владимира Преснякова в Москве

Биография Владимира Преснякова-младшего не менее харизматична, чем высокий тембр его голоса. В юности он проявлял бунтарский дух: сначала его выгнали из школы, потом — из музыкального училища за своенравное поведение и чтение запрещённых журналов.

С 11 лет Владимир начал писать музыку, а в 13 лет уже выступал со своими песнями в составе рок-группы «Круиз». В 15 лет он окончательно определился с карьерой звезды эстрады, появившись в ресторанном варьете популярной певицы Лаймы Вайкуле.

Ключевые этапы карьеры

Настоящим прорывом для музыканта стал фильм «Выше радуги» (1986 года), в котором прозвучали его первые хиты «Зурбаган» и «Спит придорожная трава». После этого Владимир увлекся брейк-дансом и начал сниматься в кино, радуя зрителей выступлениями в Театре песни Аллы Пугачёвой.

Середина 90-х стала расцветом творчества Преснякова. Его четвертый альбом «Замок из дождя» вылился в концертную программу, собравшую аншлаг на сцене «Олимпийского» и ставшую лучшим шоу года. В активе артиста — не одна награда «Золотой граммофон», множество музыкальных премий и высокие позиции в хит-парадах.

Не пропустите!

Уже 19 сентября Владимир Пресняков поднимется на сцену Soho Rooms, чтобы вместе с публикой исполнить все свои хиты. Это будет незабываемый вечер, полны эмоций и музыки!

Сбор гостей: с 22:00
Выход артиста на сцену: около 01:00
Возрастное ограничение: 18+
Обратите внимание: действуют фейсконтроль и дресс-код (коктейль).

Увидимся на Саввинской, друзья!

Исполнители
Владимир Пресняков мл.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Soho Event Hall Москва, Саввинская наб., 12, стр. 8
22:00 от 4500 ₽

В ближайшие дни

Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)
6+
Джаз Рок-н-ролл
Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)
17 сентября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 3500 ₽
Итальянское барокко
12+
Классическая музыка
Итальянское барокко
25 ноября в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 2000 ₽
Владимир Кузьмин
18+
Владимир Кузьмин
13 октября в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше