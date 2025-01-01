Владимир Пресняков в Soho Rooms!

Концерт Владимира Преснякова в Москве

Биография Владимира Преснякова-младшего не менее харизматична, чем высокий тембр его голоса. В юности он проявлял бунтарский дух: сначала его выгнали из школы, потом — из музыкального училища за своенравное поведение и чтение запрещённых журналов.

С 11 лет Владимир начал писать музыку, а в 13 лет уже выступал со своими песнями в составе рок-группы «Круиз». В 15 лет он окончательно определился с карьерой звезды эстрады, появившись в ресторанном варьете популярной певицы Лаймы Вайкуле.

Ключевые этапы карьеры

Настоящим прорывом для музыканта стал фильм «Выше радуги» (1986 года), в котором прозвучали его первые хиты «Зурбаган» и «Спит придорожная трава». После этого Владимир увлекся брейк-дансом и начал сниматься в кино, радуя зрителей выступлениями в Театре песни Аллы Пугачёвой.

Середина 90-х стала расцветом творчества Преснякова. Его четвертый альбом «Замок из дождя» вылился в концертную программу, собравшую аншлаг на сцене «Олимпийского» и ставшую лучшим шоу года. В активе артиста — не одна награда «Золотой граммофон», множество музыкальных премий и высокие позиции в хит-парадах.

Не пропустите!

Уже 19 сентября Владимир Пресняков поднимется на сцену Soho Rooms, чтобы вместе с публикой исполнить все свои хиты. Это будет незабываемый вечер, полны эмоций и музыки!

Сбор гостей: с 22:00

Выход артиста на сцену: около 01:00

Возрастное ограничение: 18+

Обратите внимание: действуют фейсконтроль и дресс-код (коктейль).

Увидимся на Саввинской, друзья!