Владимир Мартынов. «Духовная песенка на колыбельную»

Концерт Владимира Мартынова в «Зарядье»

Концертный зал «Зарядье» приглашает вас на уникальное музыкальное событие — выступление Владимира Мартынова с произведением «Духовная песенка на колыбельную». Его ждут удивительные звуки и глубокое погружение в мир музыки, где пересекаются традиции и современность.

Исполнители

В программе концерта примут участие:

Владимир Мартынов — фортепиано

Наталья Павлова — сопрано

Татьяна Гринденко — скрипка

Ансамбль Opus Posth под управлением дирижёра Татьяны Гринденко

О композиторе

Владимир Мартынов — неординарная фигура на российской музыкальной сцене. Он известен как композитор, пианист и сборщик фольклора, а также исследователь древнерусского пения. На протяжении своей карьеры Мартынов сочетает элементы рок-музыки, авангарда и традиционных форм, что выводит его творчество на новый уровень. С 1978 года он занялся преподаванием и изучением духовной музыки, что оказало влияние на его последующее творчество.

О произведении

«Духовная песенка на колыбельную» была создана в 2023 году и основана на музыкальном произведении XVII века — «Canzonetta spirituale sopra alla nanna» композитора Тарквинио Мерулы. Мартынов описывает эту композицию как «кристалл, помещённый в специальный раствор, чтобы он мог разрастаться». Это музыкальное путешествие, состоящее из эха и отражений, плывёт между присутствием и отсутствием, создавая необычную атмосферу медитации.

В центре произведения находится символика колыбельной, которую поёт Богородица младенцу Христу. Однако, за нежной мелодией скрываются страшные предзнаменования: «Ты спи, сейчас время спать, потому что потом тебя ожидают такие мучения...». Эта контрастная тема придаёт произведению особую глубину и многозначность.

Не упустите возможность погрузиться в мир духовной музыки с Владимиром Мартыновым и его командой. Это событие обещает быть незабываемым и пробуждающим размышления, оставляя зрителей с новыми ощущениями и мыслями.