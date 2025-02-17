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Владимир Кузьмин
Киноафиша Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Владимира Кузьмина в клубе А2

Владимир Кузьмин — одна из самых ярких персон российского музыкального бомонда. Его творчество включает в себя множество сольных альбомов и работ в составе различных музыкальных коллективов. Тексты и рифмы Кузьмина запоминаются с первого прослушивания, а его музыка сочетает в себе яркую композиторскую индивидуальность, эмоциональность и верность традициям классического рока.

Хиты, которые мы знаем наизусть

9 марта в клубе А2 Владимир Кузьмин вместе с группой «Динамик» исполнит свои самые известные хиты. В программе концерта — такие любимые песни, как «Эй, красотка!», «Сибирские морозы», «Симона», «Сказка в моей жизни» и многие другие. Эти композиции давно стали частью музыкального наследия и знакомы каждому меломану.

Неповторимая атмосфера

Зрителей ждет невероятная атмосфера праздничного концерта, которой наполнено каждое выступление артиста. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и насладиться живым исполнением культовых хитов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
20:00 от 3500 ₽

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17 февраля 2025 07:00
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