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Владимир Кузьмин
Билеты от 7500₽
Киноафиша Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин

Эстрадный рок для тех, кто постарше 18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Голос старого доброго эстрадного рока

 

Легенда российской сцены, Кузьмин остаётся ярким представителем музыкального бомонда, чьи песни находят отклик в сердцах поклонников рок-музыки.

Музыкальный путь

На счету артиста множество альбомов, как сольных, так и созданных в рамках различных коллективов. Каждая композиция — это синтез ярких текстов и самобытных мелодий, способных тронуть душу и легко запомниться.

Верность традициям

Музыка Кузьмина всегда остаётся эмоциональной и уникальной, сохраняя связь с классическими рок-традициями. Именно это делает его творчество востребованным как в рок-чартах, так и в поп-хит-парадах.

Хиты, проверенные временем

Каждая песня Владимира Кузьмина — это история, которая объединяет поколения, оставаясь актуальной и вдохновляющей.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
22 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
13 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
29 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽

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