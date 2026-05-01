Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Владимир Кузьмин
Киноафиша Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Владимира Кузьмина в Санкт-Петербурге

Когда Владимир Кузьмин выходит на сцену и берёт в руки гитару, зал охватывает волна драйва. Зрители начинают петь и танцевать под знакомые хиты: «Эй, красотка!», «Сибирские морозы», «Сказка моей жизни» — эти строки знают наизусть меломаны по всей стране.

Яркая личность российской сцены

Кузьмин — одна из самых эпатажных фигур в российском музыкальном мире. Он записал множество альбомов, как сольных, так и в составе различных групп. Его песни мгновенно становятся хитами, занимая высокие позиции в рок-чартах и хит-парадах популярной музыки.

Музыка, которая зажигает

Тексты и рифмы Владимира Кузьмина запоминаются с первого прослушивания, напоминая о традициях классического рока. Его виртуозная игра на гитарах, виолончели, скрипке, саксофоне и даже губной гармошке делает каждое выступление незабываемым. Зрители точно знают, что ждёт их на концерте — заряд энергии и волшебные мелодии, которые останутся в памяти надолго.

Не упустите шанс прикоснуться к миру музыки Владимира Кузьмина — его концерты всегда притягивают настоящих ценителей искусства.

Купить билет на концерт Владимир Кузьмин

Помощь с билетами
В других городах
Май
28 мая четверг
20:00
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 3700 ₽

В ближайшие дни

Страдивари-ансамбль детям
6+
Классическая музыка

Страдивари-ансамбль детям

1 июня в 13:00 Мариинский-2
Билеты
Cupsize
16+
Рок

Cupsize

25 октября в 20:00 Sound
от 2500 ₽
Любимые новогодние мелодии. Концерт симфонического оркестра Семеновский
6+
Классическая музыка

Любимые новогодние мелодии. Концерт симфонического оркестра Семеновский

31 декабря в 15:00 Колизей
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше