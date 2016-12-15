Меню
Владимир Кузьмин
Билеты от 3500₽
Киноафиша Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин

16+
Продолжительность 75 минут
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте

Владимир Кузьмин и группа «Динамик» в клубе «16 Тонн»

В клубе «16 Тонн» на Пресне состоится выступление Владимира Кузьмина — Народного артиста России, известного музыканта, певца, композитора и поэта. Его имя ассоциируется с легендарными хитами и уникальным мелодизмом в рок-музыке.

Сольный концерт с новыми и старыми хитами

На концерте зрители сможет насладиться как любимыми старыми композициями, так и новыми произведениями артиста. Это создаст особую атмосферу, позволяющую зрителям заново открыть знакомые мелодии.

Инструментальные версии и живое исполнение

Интересный момент — многие музыканты адаптируют песни Кузьмина в виде инструментальных пьес. Эти версии подчеркивают музыкальное разнообразие и многогранность его творчества.

Концерт Владимира Кузьмина обещает стать незабываемым событием для поклонников рок-музыки и ценителей живого исполнения. Не упустите возможность насладиться творчеством одного из величайших музыкантов на российской сцене!

Декабрь
15 декабря понедельник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 3500 ₽

