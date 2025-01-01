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Владимир Кузьмин
Билеты от 3500₽
Киноафиша Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт Владимира Кузьмина: Легенда русской музыки на сцене MT music bar

11 октября в MT music bar пройдет концерт Владимира Кузьмина – выдающегося поэта, композитора и мультиинструменталиста, который уже много лет радует поклонников своей музыкой. Его творчество стало знаковым в российской музыкальной культуре, а хиты, написанные им, знакомы каждому.

Золотые хиты и новые звучания

На концерте зрители смогут услышать такие абсолютные хиты, как:

  • «Эй, красотка!»
  • «Сибирские морозы»
  • «5 минут от твоего дома»
  • «Сказка в моей жизни»
  • «Симона»

Каждая из этих песен – это не просто мелодия, а целая история, отражающая переживания и эмоции, знакомые многим. Концерт обещает быть насыщенным и запоминающимся, а атмосфера MT music bar создаст уникальную обстановку для общения с музыкой.

Приглашаем на встречу с легендой

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт начнется в 19:00. Билеты можно приобрести заранее, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом вечере.

Владимир Кузьмин – это не только музыка, но и целая эпоха. Присоединяйтесь к празднику, который подарит вам положительные эмоции и заряд вдохновения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 3500 ₽

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