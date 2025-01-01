Концерт Владимира Кузьмина: Легенда русской музыки на сцене MT music bar

11 октября в MT music bar пройдет концерт Владимира Кузьмина – выдающегося поэта, композитора и мультиинструменталиста, который уже много лет радует поклонников своей музыкой. Его творчество стало знаковым в российской музыкальной культуре, а хиты, написанные им, знакомы каждому.

Золотые хиты и новые звучания

На концерте зрители смогут услышать такие абсолютные хиты, как:

«Эй, красотка!»

«Сибирские морозы»

«5 минут от твоего дома»

«Сказка в моей жизни»

«Симона»

Каждая из этих песен – это не просто мелодия, а целая история, отражающая переживания и эмоции, знакомые многим. Концерт обещает быть насыщенным и запоминающимся, а атмосфера MT music bar создаст уникальную обстановку для общения с музыкой.

Приглашаем на встречу с легендой

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт начнется в 19:00. Билеты можно приобрести заранее, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом вечере.

Владимир Кузьмин – это не только музыка, но и целая эпоха. Присоединяйтесь к празднику, который подарит вам положительные эмоции и заряд вдохновения!