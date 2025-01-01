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Владимир Кузьмин
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Владимир Кузьмин

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Владимира Кузьмина в Рязани. Музыка, которая объединяет поколения

Владимир Кузьмин — это не просто имя. Это легенда русской рок- и поп-музыки, мультиинструменталист, вокалист, поэт и композитор, чьи песни знают наизусть миллионы поклонников. Его творчество стало важной частью музыкальной культуры России, и его концерты неизменно привлекают множество зрителей.

Творческий путь

Музыка для Владимира Кузьмина — это не просто занятие, это его судьба. Первую песню он написал в возрасте 6 лет, и с тех пор сцена стала его домом. Кузьмин поет сердцем, его творчество наполнено искренностью и романтикой 90-х годов. В его композициях живет душа, а голос артиста легко узнается.

Золотые хиты

Каждая песня Кузьмина — это целая Вселенная, пронизанная глубинным смыслом. Его хиты, такие как «Я не забуду тебя никогда», «5 минут от твоего дома» и «Сказка в моей жизни», стали настоящими классиками, которые никогда не потеряют актуальности. Эти композиции объединяют сердца слушателей, и продолжают это делать с каждым новым концертом.

Не пропустите!

Приглашаем вас на концерт Владимира Кузьмина, где вы сможете насладиться живым исполнением его лучших хитов. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу музыки, которую любят и помнят поколения. Ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 26 октября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
18:00 от 2000 ₽

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