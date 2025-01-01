Владимир Кузьмин. Все Хиты! Большой Весенний Концерт!

Весенний концерт Владимира Кузьмина в Москве

8 марта 2026 года легендарный Владимир Кузьмин порадует своих поклонников большим весенним концертом «Эй, красотка! Лучшие песни и все хиты!». Мероприятие пройдет в концертном зале «BASE» в центре Москвы.

Народный артист и его творчество

Владимир Кузьмин, Народный Артист России и икона русской рок-музыки, продолжает радовать зрителей новыми творческими успехами. Его дискография уже почти достигла четвертого десятка альбомов, что говорит о неизменной популярности артиста и его таланта. Кузьмин с известной степенью скромности и самоиронии подходит к своим достижениям, предпочитая удивлять публику не словом, а делом.

Концертная программа

Во время праздничного концерта 8 марта в зале «BASE» зрители смогут насладиться лучшими лирическими и танцевальными хитами из различных периодов творчества Кузьмина. Это прекрасная возможность вернуть воспоминания и погрузиться в атмосферу праздника.

Традиции концерта

Каждый год Владимир Кузьмин дарит женщинам уникальные моменты и незабываемые впечатления. В этот весенний день он сделает все возможное, чтобы каждая дама почувствовала себя «Красоткой», а их кавалеры — «Казановами», вновь завоевывающими сердца своих спутниц.

Где и когда

Начало концерта в 20:00. Концертный зал «BASE» расположен по адресу: Москва, ул. Орджоникидзе, 11 стр. 1, недалеко от станций метро «Ленинский Проспект» и «Шаболовская».

Не упустите возможность насладиться музыкой и атмосферой весеннего праздника вместе с Владимиром Кузьминым!