Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Владимир Кузьмин. Все Хиты! Большой Весенний Концерт!
Билеты от 2200₽
Киноафиша Владимир Кузьмин. Все Хиты! Большой Весенний Концерт!

Владимир Кузьмин. Все Хиты! Большой Весенний Концерт!

12+
Возраст 12+
Билеты от 2200₽

О концерте

Весенний концерт Владимира Кузьмина в Москве

8 марта 2026 года легендарный Владимир Кузьмин порадует своих поклонников большим весенним концертом «Эй, красотка! Лучшие песни и все хиты!». Мероприятие пройдет в концертном зале «BASE» в центре Москвы.

Народный артист и его творчество

Владимир Кузьмин, Народный Артист России и икона русской рок-музыки, продолжает радовать зрителей новыми творческими успехами. Его дискография уже почти достигла четвертого десятка альбомов, что говорит о неизменной популярности артиста и его таланта. Кузьмин с известной степенью скромности и самоиронии подходит к своим достижениям, предпочитая удивлять публику не словом, а делом.

Концертная программа

Во время праздничного концерта 8 марта в зале «BASE» зрители смогут насладиться лучшими лирическими и танцевальными хитами из различных периодов творчества Кузьмина. Это прекрасная возможность вернуть воспоминания и погрузиться в атмосферу праздника.

Традиции концерта

Каждый год Владимир Кузьмин дарит женщинам уникальные моменты и незабываемые впечатления. В этот весенний день он сделает все возможное, чтобы каждая дама почувствовала себя «Красоткой», а их кавалеры — «Казановами», вновь завоевывающими сердца своих спутниц.

Где и когда

Начало концерта в 20:00. Концертный зал «BASE» расположен по адресу: Москва, ул. Орджоникидзе, 11 стр. 1, недалеко от станций метро «Ленинский Проспект» и «Шаболовская».

Не упустите возможность насладиться музыкой и атмосферой весеннего праздника вместе с Владимиром Кузьминым!

Купить билет на концерт Владимир Кузьмин. Все Хиты! Большой Весенний Концерт!

Помощь с билетами
Март
8 марта воскресенье
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
6+
Классическая музыка
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
21 декабря в 13:00 Центральный дом работников искусств
от 3000 ₽
Рождественские концерты
6+
Живая музыка
Рождественские концерты
8 января в 19:00 Градский-холл
от 2500 ₽
Святки вы, святки!
12+
Фолк
Святки вы, святки!
24 декабря в 19:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше