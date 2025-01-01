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Владимир Кузьмин и группа «Динамик»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Владимир Кузьмин и группа «Динамик»

Владимир Кузьмин и группа «Динамик»

Эстрадный рок для тех, кто постарше 16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Владимира Кузьмина в клубе «16 тонн»

Легенда российской рок-музыки, Народный артист России Владимир Кузьмин, вместе с группой «Динамик» 7 апреля 2025 года приглашают всех на свой сольный концерт в клубе «16 ТОНН» на Пресне. Зрителей ждут не только знаменитые хиты, но и новые композиции, которые обещают стать настоящими открытиями.

Музыкальный путь мастера

Владимир Кузьмин — выдающийся музыкант, певец, композитор и поэт, чьи песни известны всему постсоветскому пространству. Его творчество отличается мелодизмом и рок-н-ролльной закваской, что выделяет его на фоне других исполнителей. С первых хитов, таких как «Карнавала», и до сегодняшнего дня, его музыка сохраняет характерное звучание и глубокий смысл.

Влияние на поколения

Кузьмин оказал значительное влияние на целое поколение гитаристов. Его соло «снимали» с магнитофонов, а песни часто звучали на танцах и в ресторанах. Музыка Владимира перекладывается многими исполнителями в виде инструментальных пьес, что подчеркивает её универсальность и актуальность.

Творчество и концерты

На протяжении своей карьеры Кузьмин дал огромное количество концертов, и каждый из них был незабываемым шоу. Он всегда выступал без «фанеры», поддерживая высокую планку своего имени. Концерт для него — это не просто работа, а радость и удовольствие от музыки.

Дискография

Владимир Кузьмин и его группа «Динамик» выпустили более 27 студийных альбомов, 6 концертных, а также множество сборников и совместных проектов. Это свидетельствует о бесконечном творческом потенциале и стремлении к самовыражению музыканта.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты на концерт уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 3500 ₽
20 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 3500 ₽

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