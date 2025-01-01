Владимир Кузьмин и «Динамик»

Легенда отечественного рока

Путь Владимира Кузьмина — это история человека, который формировал музыкальную культуру целого поколения. Его школьные каверы на Beatles и Rolling Stones стали лишь началом большого пути, а годы экспериментов и поиска себя превратили Кузьмина в одного из самых ярких мультиинструменталистов и композиторов России.

Основные этапы творчества:

Участие в ВИА «Самоцветы» и создание собственной рок-группы «Карнавал», ставшей первой в СССР, обозначенной как «рок-группа».

Формирование группы «Динамик», завоевавшей сердца слушателей своим стилевым разнообразием — от регги до блюза.

Сотрудничество с Аллой Пугачёвой, где Кузьмин написал легендарные баллады, вошедшие в золотой фонд эстрады.

Творческий этап в Калифорнии и возвращение с новыми альбомами, неизменно оставаясь на вершине.

На концертах Владимира Кузьмина звучат хиты, которые проникают в душу, будь то зажигательные рок-н-роллы или лирические баллады. Каждое выступление — это не просто музыка, а целая эпоха, воплощённая в мелодиях.