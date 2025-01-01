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Владимир Кузьмин и «Динамик»
Билеты от 2400₽
Киноафиша Владимир Кузьмин и «Динамик»

Владимир Кузьмин и «Динамик»

Рок-романтика для тех, кто постарше 18+
Возраст 18+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Легенда отечественного рока

Путь Владимира Кузьмина — это история человека, который формировал музыкальную культуру целого поколения. Его школьные каверы на Beatles и Rolling Stones стали лишь началом большого пути, а годы экспериментов и поиска себя превратили Кузьмина в одного из самых ярких мультиинструменталистов и композиторов России.

Основные этапы творчества:

  • Участие в ВИА «Самоцветы» и создание собственной рок-группы «Карнавал», ставшей первой в СССР, обозначенной как «рок-группа».
  • Формирование группы «Динамик», завоевавшей сердца слушателей своим стилевым разнообразием — от регги до блюза.
  • Сотрудничество с Аллой Пугачёвой, где Кузьмин написал легендарные баллады, вошедшие в золотой фонд эстрады.
  • Творческий этап в Калифорнии и возвращение с новыми альбомами, неизменно оставаясь на вершине.

На концертах Владимира Кузьмина звучат хиты, которые проникают в душу, будь то зажигательные рок-н-роллы или лирические баллады. Каждое выступление — это не просто музыка, а целая эпоха, воплощённая в мелодиях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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20:30 от 5900 ₽
24 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 2900 ₽
11 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 2400 ₽

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