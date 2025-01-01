Владимир Кузьмин и «Динамик»

Путь Владимира Кузьмина — это история человека, который формировал музыкальную культуру целого поколения. Его школьные каверы на Beatles и Rolling Stones стали лишь началом большого пути, а годы экспериментов и поиска себя превратили Кузьмина в одного из самых ярких мультиинструменталистов и композиторов России.
Основные этапы творчества:
На концертах Владимира Кузьмина звучат хиты, которые проникают в душу, будь то зажигательные рок-н-роллы или лирические баллады. Каждое выступление — это не просто музыка, а целая эпоха, воплощённая в мелодиях.