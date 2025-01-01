Выставка Владимира Куприянова на Левашовском хлебозаводе

На Левашовском хлебозаводе стартует новая выставка, приуроченная к творчеству Владимира Куприянова, одного из крупнейших советских и российских фотохудожников. Проект «Семейный альбом» проходит при поддержке школы masters и галереи pop/off/art и будет кураторствовать Анастасия Котельникова.

Тематика выставки

Выставка объединяет произведения Куприянова, в которых он исследует тему коллективной исторической памяти советского человека с 1950-х до начала 1990-х годов. Основу экспозиции составляют свидетельства в виде фотографий из семейных архивов.

Уникальный подход к фотографии

Куприянов выработал уникальный подход, комбинируя собственные кадры и найденные снимки. Его работы запечатлевают портреты, досуг и быт на фоне эпохальных событий. Художник не просто показывал прошлое, но и переосмыслял его, используя различные эффекты: отражения, засвечивания, коллажирование и наложение слоёв. Это позволяло ему менять восприятие с личного на общечеловеческое.

Наследие мастера

Выставка «Семейный альбом» станет продолжением репрезентации наследия Куприянова, следуя за успешными ретроспективами в ММОМА и Ельцин Центре.

О художнике

Владимир Куприянов (1954–2011) родился в Москве. В 1976 году он окончил Институт Культуры, получив специальность театрального режиссёра. С 1984 по 2003 год работал доцентом Московского Полиграфического института, а с 2007 года — профессором кафедры арт-фотографии Московской школы фотографии и мультимедиа им. Александра Родченко. Художник ушёл из жизни 26 декабря 2011 года в Москве.

Не упустите возможность увидеть работы этого уникального мастера и погрузиться в атмосферу советского прошлого через его объектив.