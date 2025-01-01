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Владимир Куприянов. Семейный альбом
Киноафиша Владимир Куприянов. Семейный альбом

Владимир Куприянов. Семейный альбом

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О концерте/спектакле

Выставка Владимира Куприянова на Левашовском хлебозаводе

На Левашовском хлебозаводе стартует новая выставка, приуроченная к творчеству Владимира Куприянова, одного из крупнейших советских и российских фотохудожников. Проект «Семейный альбом» проходит при поддержке школы masters и галереи pop/off/art и будет кураторствовать Анастасия Котельникова.

Тематика выставки

Выставка объединяет произведения Куприянова, в которых он исследует тему коллективной исторической памяти советского человека с 1950-х до начала 1990-х годов. Основу экспозиции составляют свидетельства в виде фотографий из семейных архивов.

Уникальный подход к фотографии

Куприянов выработал уникальный подход, комбинируя собственные кадры и найденные снимки. Его работы запечатлевают портреты, досуг и быт на фоне эпохальных событий. Художник не просто показывал прошлое, но и переосмыслял его, используя различные эффекты: отражения, засвечивания, коллажирование и наложение слоёв. Это позволяло ему менять восприятие с личного на общечеловеческое.

Наследие мастера

Выставка «Семейный альбом» станет продолжением репрезентации наследия Куприянова, следуя за успешными ретроспективами в ММОМА и Ельцин Центре.

О художнике

Владимир Куприянов (1954–2011) родился в Москве. В 1976 году он окончил Институт Культуры, получив специальность театрального режиссёра. С 1984 по 2003 год работал доцентом Московского Полиграфического института, а с 2007 года — профессором кафедры арт-фотографии Московской школы фотографии и мультимедиа им. Александра Родченко. Художник ушёл из жизни 26 декабря 2011 года в Москве.

Не упустите возможность увидеть работы этого уникального мастера и погрузиться в атмосферу советского прошлого через его объектив.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 24 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 25 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 26 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 27 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 28 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 29 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 30 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 31 июля
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 1 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 2 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 3 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 4 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 5 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 6 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 7 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 8 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 9 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 10 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 11 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 12 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 13 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 14 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 15 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 16 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 17 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 18 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 19 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 20 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 21 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 22 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 23 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 24 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 25 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 26 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 27 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 28 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 29 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 30 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 31 августа
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 1 сентября
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 2 сентября
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 3 сентября
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 4 сентября
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 5 сентября
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 6 сентября
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Санкт-Петербург, 7 сентября
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00

Фотографии

Владимир Куприянов. Семейный альбом Владимир Куприянов. Семейный альбом Владимир Куприянов. Семейный альбом Владимир Куприянов. Семейный альбом Владимир Куприянов. Семейный альбом Владимир Куприянов. Семейный альбом

В ближайшие дни

0+
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6+
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0+
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